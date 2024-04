RILEGGI LIVE-NAPOLI-ROMA: finisce in pari, qualche rimpianto per gli azzurri per le occasioni avute e non sfruttate (2-2, 59′ Dybala, 63′ Olivera, 84′ Osimhen (p), 89′ Abraham)

NAPOLI-ROMA: reduce da un ritiro di due giorni, il Napoli è atteso oggi al confronto impegnativo con la Roma di De Rossi

90’+5′ Napoli autore di una prestazione gagliarda, avrebbe meritato sicuramente più di un pari, anche se la Roma di De Rossi, si sa, è un osso duro. Tante occasioni per gli azzurri, non sfruttate, resta così un pò di rammarico, quest’oggi per aver raccolto solo un punto. Osimhen, mai domo, centrocampo solido, qualche pecca di troppo in difesa. Roma furba e opportunista. Napoli all’ottavo posto a 50 punti, zona Conference League.

92′ Rrhamani calcia dal limite, Svilar respinge e Mancini libera prima dell’arrivo di Osimhen.

90′ Ci saranno 5 minuti di recupero

89′ Pareggio Roma: Abraham insacca di testa su corner ma l’arbitro dà fuorigioco. Rettifica Var, è gol. 2-2

88′ Entra Ostigard al posto di Traoré che era entrato da meno di 20 minuti. L’ivoriano non prende bene il cambio e va direttamente negli spogliatoi.

86′ Entra Baldanzi, esce Kristensen.

86′ Esce Kvaratskhelia, entra Raspadori.

84′ goooooooollllllllll batte VICTOOOOOR OSIMHEEEEEN e segnnnaaaaaaaa! Rincorsa lenta, finta e piatto aperto, spiazzato Svilar. 2-1 Napoliiiii

82′ Il Var richiama l’arbitro, check in corso per un possibile rigore per il Napoli, siiiiii è calcio di rigore!!!!!

79′ Kvaratskhelia cade in area agganciato da Renato Sanches. L’arbitro fa continuare, l’azione prosegue, Anguissa commette fallo e viene ammonito.

76′ Rrahmani ammonito per un fallo ai danni di Dybala.

74′ Ngonge innesca Osimhen: il nigeriano a tu per tu con Svilar conclude rasoterra, ma il portiere giallorosso fa un miracolo ed evita il gol

71′ Ngonge, buono il tiro a giro che però termina fuori

70′ Per la Roma dentro Abraham e Renato Sanches, fuori Azmoun e Bove.

70′ Due cambi per il Napoli dentro Traoré e Ngonge, escono Cajuste e Politano.

69′ Bravo Osimhen spalle alla porta a servire Politano, che non trova lo specchio

67′ Occasione Pellegrini, Meret salva

64′ Sulla scia del pari Osimhen sfiora il palo.

63′ Goooooooooooool Olivera: Cajuste ruba palla dal limite, la palla arriva all’uruguaiano che con una sorta di pallonetto trova una leggera deviazione fortuita, la palla si insacca alla spalle di Svilar.

59′ Dybala non sbaglia e trasforma dal dischetto: Meret intuisce ma il tiro è preciso e angolato e si infila alla destra di Meret.

58′ Juan Jesus, ingenuo, colpisce Azmoun nel tentativo di anticiparlo nei pressi di Meret. Penalty per gli ospiti.

57′ –Politano imbuca per Lobotka che si trova tutto solo davanti a Svilar col un tocco a metà tra un tiro e un passaggio a Kvara, si supera Svilar

51′ Osimhen per Politano che da ottima posizione, stranamente manda la palla altissima oltre la traversa

19:01 Inizia la ripresa

45’+1′ Termina il primo tempo. Roma in sofferenza, soprattutto negli ultimi 20 minuti che hanno visto il Napoli in assedio. La squadra azzurra è apparsa in crescita e motivata, spesso in area con vari giocatori, peccato non aver trovato ancora il gol!

42′ Politano, ottima opportunità ma perde l’attimo e non tira

41′ Grande tiro a giro di Kvaratskhelia, salva Svilar con un intervento prodigioso

38′ Kvaratskhelia dal limite, N’Dicka devia la sfera pericolosamente, solo corner per il Napoli.

36′ Osimhen manda di testa Anguissa in campo aperto: il camerunese solo davanti a Svilar calcia a colpo sicuro….mandando la palla lontanissimo dalla porta, che spreco!

30′ Osimhen in accelerazione da posizione defilata prova di potenza, respinge il portiere avversario, facendosi trovare di nuovo pronto.

28′ Anguissa al cross per Osimhen che controlla, si gira ma non trova la porta.

20′ Di Lorenzo servito da Politano calcia: si oppone Svilar.

18′ Osimhen raccoglie una palla alta a centrocampo, si auto-lancia verso la porta, nessuno lo segue. Decide allora di fare tutto lui: calcia ma il tiro è debole e centrale.

16′ Calcio d’angolo, Juan Jesus si trova in posizione favorevole, ci prova ma il suo tiro è fuori.

15′ Stadio Maradona fino ad ora in silenzio, con il Napoli che regge il campo

11′ Anguissa a terra dolorante dopo uno scontro con Cristante, gioco fermo ma si rialza.

10′ Politano al cross basso sempre per Osimhen, il tiro viene deviato nuovamente da N’Dicka e finisce in angolo.

8′ In avanti il Napoli: combinazione Lobotka-Cajuste che serve Osimhen, il nigeriano è murato da N’Dicka.

6′ Aggressiva la Roma dai primi minuti. Pellegrini di testa sfiora la traversa.

2′ Politano si defila e crossa dalla sinistra, Anguissa, dalla lunga criniera sciolta, sfiora di testa.

ore 18:00 Partiti.

ore 17:42 Geolier canta il successo di Sanremo I p’ me, tu p’ te, poi a seguire esegue un pezzo in anteprima con gli SLF, che fa parte del film sullo scudetto del Napoli 2023

Le formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

ROMA (4-3-2-1): Svilar, Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Boze, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Azmoun. All. De Rossi.

