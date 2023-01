RILEGGI LIVE – NAPOLI ROMA Vince la squadra azzurra! Pubblico in delirio (2-1 17′ Osimhen, 74′ El Shaarawy, 85′ Simeone)

LIVE – Napoli e Roma in campo al Maradona. Partita di cartello tra partenopei e giallorossi per la prima partita del girone di ritorno in serie A

96′ Fischia l’arbitro Orsato, il Napoli vince contro la Roma per 2-1. LA DECIDE IL CHOLITO SIMEONE. Sono sempre 13 i punti sulla seconda in classifica, Napoli più che mai capolista. Il Maradona tributa gli Olè di rito meritati alla squadra partenopea!!! l

91′ il Maradona si accende, il Napoli non molla e per poco manca il 3-1. Per il Napoli altra sostituzione: Ndombele al posto di Zielinski.

90′ sono 6 i minuti di recupero

88′ Per la Roma esce Cristante ed entra Volpato

86′ GOOOOOOLLLLL PER IL NAPOLI HA SEGNATO GIOVANNI SIMEONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Di Lorenzo per Zielinski che serve Simeone. L’argentino trova la coordinazione giusta per girarsi e battere a rete superando Rui Patricio

82′ Due cambi anche per Mourinho: entrano Bove e Tahirovic al posto di Pellegrini e Matic.

81′ calcio di punizione per il Napoli a 20metri dal limite, sulla palla Zielinski e Simeone. Show di Mourinho che chiede ai suoi di mettere in barriera il “coccodrillo”, l’uomo steso, nulla di fatto.

76′ Per i Napoli entrano Raspadori e Simeone al posto di Osimhen e Lozano.

74′ Pareggia per la Roma El Shaarawy. Spiovente di Zalewski che attraversa tutta l’area: El Shaarawy anticipa Lozano e mette alle spalle di Meret

72′ la Roma sostituisce Abraham con Belotti

70′ El Shaarawy entra in ritardo su Osimhen: giallo per lui

68′ doppia sostituzione azzurra. Entrano Elmas e Olivera al posto di Kvaratskhelia e Mario Rui.

67′ Cartellino giallo per il Napoli: ammonito Osimhen per fallo su Smalling.

60′ su un calcio d’angolo della Roma nasce un’azione in contropiede del Napoli: tre azzurri si involano nell’area avversaria, Lozano tenta la giocata individuale, il suo bel tiro viene però messo in angolo dal portiere giallorosso

59′ la Roma attraversa un ottimo momento. Meret sventa due situazioni pericolosissime di Abraham e Cristante

54′ progressione poderosa di Lozano sulla destra, serve al centro Kvara che perde l’attimo e si fa anticipare. Occasione persa.

51′ Nuovo contrasto tra Smalling e Osimhen, l’azione continua ma resta a terra il nigeriano. A bocce ferme poi lo staff medico interviene e l’attaccante rientra in gioco.

46′ La Roma sostituisce Spinazzola con El Shaarawy

Inizia il secondo tempo!

Finisce il primo tempo con il Napoli in vantaggio. I padroni di casa fino ad ora comandano il gioco e sono più concreti. La differenza anche oggi la fa Victor Osimhen che ha siglato il gol dell’1-0

46′ La Roma va al tiro con Spinazzola servito da Pellegrini: insidioso il tiro di controbalzo, ci pensa Meret a salvare la porta e a mettere in angolo!

45′ L’arbitro concede 3 minuti di recupero.

44′ Napoli vicino al raddoppio!! Cross dalla sinistra per la testa dell’attaccante nigeriano. La palla fuori di un soffio.

41′ Osimhen a terra dopo un fallo di Smalling. Gioco fermo, entra lo staff medico, l’attaccante riprende a giocare dopo poco.

38′ Azione prolungata del Napoli: Osimhen con una magia libera Zielinski. tiro centrale che Rui Patricio blocca

33′ Ammonito Dybala per fallo su Lobotka, la prima ammonizione della partita

Sui distinti superiori lato destro (guardando dalla tribuna) si nota uno spicchio di tifosi ‘vestiti’ con la bandiera crociata bianco e rossa della Giorgia…ovviamente tifosi di Kvaratskhelia!

22′ occasione per Zielinski ma il suo tiro dalla distanza finisce altissimo

GOOOOOOLLLLLLLL PER IL NAPOLIIIIIII sempre lui !! Il Capocannoniere della serie A non perdona !! Riceve palla da Kvaratskhelia in area sul versante destro, se la sistema e con un fendente castiga Rui Patricio!!

12′ Spinazzola serve Abraham nell’area azzurra, anticipato da Kim che quasi beffa Meret: fortunatamente la sfera termina fuori

10′ Napoli troppo ingenuo in difesa qualche errore di troppo consente alla Roma di rendersi pericolosa

4′ Napoli parte forte. Pericolosissimo Kvara che dalla sinistra fa partire un tiro a giro. Rui Patricio manda in angolo

20:45 Un minuto di raccoglimento per la scomparsa dell’ex Presidente Tavecchio. INIZIA LA GARA!

20:40 Ingresso delle due squadre schierate a centrocampo.

20.36 Decibel Bellini annuncia il grande spettacolo di luci e laser allo stadio con protagonisti Clementino e Fatima Trotta che cantano ‘O surdato nnammurato’ .

20:30 Squadre negli spogliatoi dopo il riscaldamento prima della partita.

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho.

