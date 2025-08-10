Rileggi Live Napoli-Sorrento: nella ripresa stesso copione, dominano gli azzurri (4-0, 12′ Lucca, 21′ McTominay; 75′ Hasa, 85′ Lukaku)

Napoli-Sorrento: gli uomini di Antonio Conte, sempre più disinvolti, sfidano il Sorrento di Mirko Conte
12:53 FINITA! Napoli oggi in palla, continua la crescita della squadra di Conte!
87′ Conte manda in campo anche Ambrosino per Lang
85′ GOLLLL DI LUKAKU che finalizza la perfetta combinazione con Zanoli, 4-0
79′ Altro cambio per il Napoli: fuori Hasa, dentro Coli Saco
75′ GOOOOLLLLLLL del Napoli! Vergara se la porta avanti col tacco e poi appoggia al centro per Hasa: destro incrociato vincente con forse una deviazione impercettibile di Lukaku che vale il 3-0!
71′ Quadruplo cambio per il Napoli: fuori Milinkovic Savic, Lucca, Beukema e Spinazzola, dentro Contini, Lukaku, Obaretin e Vergara.
12:28 cooling break
62′ Traversone di Hasa per Lucca che tira col sinistro, portiere del Sorrento respinge bene
59′ Mazzocchi domina sulla fascia destra, macina gioco
46′ Ci prova subito con Lucca.
46′ Per il Sorrento: escono Cuccurullo, D’Ursi e Colombini, entrano Potenza, Riccardi ed Esposito.
46′ Esce Neres, entra Zanoli.
12.05 – INIZIA LA RIPRESA!
1147: finisce il primo tempo
40′ Lang non sfrutta l’errore della difesa avversaria e si fa parare il tiro da Del Sorbo
38′ GILMOUR! Gran tiro del centrocampista scozzese, che trova una bella traiettoria ma anche la risposta di Del Sorbo tra i pali.
35′ McTominay ci prova direttamente da calcio di punizione: il portiere del Sorrento è attento.
11.26 si riprende
11:24 cooling break
21′ GOOOOLLL McTominay insiste sulla sinistra, infila un diagonale imprendibile
12′ GOL DEL NAPOLI! SEGNA LUCCA! Spinazzola riceve sulla sinistra, punta l’uomo, sterza sul destro e va al traversone morbido: sul secondo palo arriva puntuale l’ex Udinese che di testa spinge la sfera in rete!
10′ – NERES! Primo squillo del brasiliano: tiro a giro dal centrodestra, la sfera finisce fuori non di molto.
6′ – Gli azzurri lavorano bene sulla destra, poi sul pallone centrale il portiere del Sorrento esce e rischia il rigore: per l’arbitro non c’è.
3′ – Il Napoli tiene il possesso del pallone, alla ricerca degli spazi giusti per affondare.
11.00 – Comincia l’amichevole