Rileggi Live-Napoli-Torino: segna Kvara ma dopo pochi minuti pareggia il Toro. Solo pari per il Napoli (1-1; 61′ Kvaratskhelia; 65′ Sanabria)

Napoli-Torino: gli azzurri di Calzona affrontano i granata di Juric nell’intento di confermare le ultime prestazioni positive. A disposizione tutti tranne gli infortunati Cajuste e Ngonge. Finisce 1-1.

90′ sono 6 i minuti di recupero. Non bastano al Napoli per vincere la partita! Finisce 1-1. Il Torino ha interrotto continuamente il gioco, ha perso tempo e per i falli che ha commesso è stato graziato sui cartellini varie volte. Gli uomini di Calzona ci hanno provato in tutti i modi, soprattutto con Kvaratskhelia, ma alla fine portano a casa solo un punto. Troppo poco per la corsa verso la zona Champions che appare sempre più lontana.

67′-90′ Doppio cambio azzurro: dentro Traoré e Raspadori fuori Zielinski e Politano; 76′ non ce la fa a proseguire Djidji, entra al suo posto Sazonov. 77′ Anguissa prolunga di testa, Masina serve involontariamente Osimhen: il nigeriano conclude forte sul primo palo spazio occupato da Milinkovic-Savic, nulla di fatto. 80′ Olivera entra al posto di Mario Rui. 84′ Fortunato il Torino, un missile terra aria di Kvara viene parato anche questo da Milinkovic-Savic; sulla respinta ci va Osimhen che cade dopo un contatto con Buongiorno, per Orsato si può continuare. 90′ Entra Lindstrom al posto di Lobotka.

65′ Pareggia il Torino con il nuovo entrato!!!! Calcio d’angolo: Zapata sul primo palo, la palla termina sulla schiena di Juan Jesus, il rimpallo favorisce Sanabria che da pochi metri in rovesciata pareggia 1-1

63′ Primo cambio per il Torino: entra Sanabria al posto di Pellegri.

61′ GOOOOOLLLLLLLLLLLL ci riesce Khvicha Kvaratskhelia a bucare la rete di Milinkovic-Savic. Combinazione veloce e vincente di Kvaratskhelia e Mario Rui: il georgiano chiude il triangolo e porta il Napoli in vantaggio per 1-0.

45′-60′ Nessuna sostituzione nell’intervallo. 50′ Politano si accentra e calcia forte ma centrale: blocca Milinkovic-Savic. Napoli sbaglia troppe cose semplici. Occorre più precisione, più coraggio, più foga per arrivare nell’area avversaria in modo più efficace

21.50 Inizia la ripresa

45’+3 finisce 0-0 il primo tempo. Napoli a tratti molto convincente, Torino ostico nella parte centrale della gara, limita le azioni offensive azzurre e costruisce una buona occasione con Duvan, pronto Meret a mettere in angolo. Il più pericoloso per il Napoli? Kvaratskhelia ! Il portiere avversario gli nega il gol per due volte.

dal 30′ al 45′: Girandola di ammonizioni. Al 32’Ammonito Zapata per un fallo su Di Lorenzo. 35′ Ammonito Osimhen, per aver involontariamente colpito Buongiorno con una gomitata. Al 38′ giallo per Juan Jesus per fallo su Pellegri. Calcio di punizione deviato in angolo. 43′ Politano mette un cross al centro per la testa di Kvara, Milinkovic-Savic determinante, oppone per la seconda volta e nega il gol al georgiano. 48′ Ammonito Buongiorno.

dal 15′ al 30′ Occasione Torino al 28′: si impappina la retroguardia del Napoli, la palla arriva sui piedi di un lesto Duvan Zapata. Meret intercetta da campione e mette in angolo

primi 15′ Il Napoli prende le misure: il divario appare evidente, il Napoli costruisce la sua supremazia minuto dopo minuto. Due occasioni nitide: al 14′ galoppata di Politano sulla destra, il suo passaggio non raggiunge Osimhen perchè deviato in corner. Monumentale l’opportunità per Kvaratskhelia al 17′: lanciato da Politano che supera Masina, tutto solo davanti al portiere: il georgiano si fa parare il tiro da Milinkovic-Savic!

Ore 20:45: partiti!!!

Nessuna dichiarazione a Dazn come già domenica scorsa per Napoli-Juventus. Nel pre partita, ai microfoni di SKY, ha parlato l’estremo difensore Alex Meret: “Quella di oggi è una partita troppo importante che può dare un senso al nostro finale di stagione e ci permetterebbe di rimetterci in corsa per la zona Champions. Non penseremo al Barcellona anche perchè non possiamo sottovalutare il Torino, un avversario ostico. Quella dell’andata è stata una delle gare più brutte della stagione e oggi vogliamo rifarci e prenderci una rivincita. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, ritrovando il nostro gioco e abbiamo dimostrato nelle ultime uscite di essere in crescita.

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Francesco Calzona

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri, Zapata. All. Paro (con Juric squalificato)

