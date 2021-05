RILEGGI LIVE – Napoli-Verona (1-1 59′ Rrahmani, 68′ Faraoni): azzurri in Europa League

Gentili lettori di 100x100Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Verona, partita che deciderà se gli azzurri andranno in Champions.



Una partita non giocata bene dal Napoli, troppi errori tecnici e squadra compassata. Il Verona fa una buona partita e trova l’ultimo punto del campionato. Un vero peccato per il match sprecato.

Terminato il secondo tempo. 1 a 1 al Maradona e Napoli che va in Europa League.

94′ – Petagna sul cross di Mertens prende di testa!! Ma la palla finisce fuori di pochissimo.

93′ – Politano prova la percussione solitaria, rientra con il sinistro ma il tiro è debole e Berardi para senza problemi.

Saranno 4 i minuti di recupero.

85′ – Politano ci prova dal limite dell’area col sinistro, ma il tiro esce fuori.

80′ – Cambio nel Napoli. Petagna entra al posto di Bakayoko

78′ – Fallo di Bakayoko su Udogie che rischia il secondo giallo. Per fortuna non arriva.

75′ – Doppio cambio nel Verona: fuori Ceccherini e Faraoni e dentro Ruegg e Lovato.

74′ – Doppio tiro ribattuto del Napoli, con Bakayoko e Insigne. Il capitano serve Mertens che prova a tirare sul primo palo ma la palla termina fuori.

70′ – Giallo per Bakayoko. Due cambi per il Napoli: Mario Rui per Hysaj e Mertens per Zielinski

68′ – Hysaj si fa sorprendere da Faraoni che trova il gol del pareggio. Tutto da rifare.

66′ – Cambio nel Napoli: Fuori Lozano e dentro Politano.

64′ – Manolas sventa un pericoloso calcio di punizione del Verona. Angolo. Di Lorenzo mette fuori la palla.

Dopo il gol c’è stato un check del Var ma nel frattempo Gattuso e Juric hanno fatto un bel battibecco, entrambi ammoniti. Doppio cambio nel Verona: Lasagna per Kalinic e Berardi per Pandur.

59′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!! L’EX RRAHMANI SFRUTTA IL RIMPALLO E TIRA DI POTENZA! 1 A 0 PER GLI AZZURRI!

55′ – Giallo per Dimarco per fallo su Lozano.

54′ – La punizione di Insigne non è sfruttata a dovere e Zielinski è costretto a mettere in fallo laterale per evitare il contropiede del Verona.

50′ – Ancora Meret! Buona parata del portiere azzurro su Dimarco che trova il tiro senza essere contrastato.

48′ – Meret ferma due azioni del Verona bloccando il pallone entrambe le volte.

47′ – Gran copertura del Verona che blocca una pericolosa azione offensiva degli azzurri.

Iniziato il secondo tempo! Nessun cambio per gli azzurri. Forza!

Gli azzurri sono apparsi molto compassati ed avvertono la tensione del match. Molti errori di misura e solo due azioni pericolose, quelle di Insigne e Lozano. Mancano ancora 45 minuti per raggiungere l’obiettivo Champions.

Dagli altri campi, intanto, non arrivano notizie incoraggianti; il Milan è in vantaggio per 1 a 0 con un rigore di Kessie sul finire del primo tempo, la Juventus dopo soli 45 minuti ne ha fatti tre al Bologna di Mihajlovic.

Termina il primo tempo di Napoli-Verona sul risultato di 0 a 0.

46′ – Il Verona trova campo libero sulla sua sinistra ed arriva pericolosamente al limite dell’area. Rrahmani sventa in calcio d’angolo che si chiude in un nulla di fatto.

Saranno 2 i minuti di recupero concessi in questo primo tempo.

42′ – Fallo in attacco di Kalinic e Chiffi ferma un’azione molto pericolosa del Verona.

41′ – Fabiàn ferma in modo netto un’azione pericolosa del Verona e scarica su Lozano, che tira ma finisce alto sulla traversa.

40′ – Problema muscolare per Dawidowicz costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Udogie.

37′ – Giallo per Dawidowicz

35′ – Dimarco ci prova da fuori area ma il tiro finisce a lato.

32′ – INSIGNE VICINISSIMO AL GOL! Gran tiro di sinistro che finisce di pochissimo a lato della porta difesa da Pandur. Napoli vicinissimo al vantaggio.

31′ – Ammonito Ilic per fallo su Fabiàn.

29′ – Meret blocca un tiro dalla distanza del Verona senza problemi.

28′ – Buona ripartenza del Napoli dopo che Meret sventa un altro pallone pericoloso e fa ripartire il contropiede. Osimhen perde l’equilibrio ed il pallone finisce tra i piedi dei difensori del Verona.

26′ – Meret sventa un buon cross di Zaccagni, dopo un altro errore di Di Lorenzo.

24′ – Niente da fare con il calcio d’angolo. Sempre 0 a 0.

23′ – Grande recupero palla di Fabiàn che fa partire il contropiede degli azzurri. Insigne contrastato al tiro, calcio d’angolo.

19′ – Giallo per Lozano che non è riuscito a fermarsi in scivolata.

16′ – Fallo in attacco del Verona dopo il calcio di punizione e l’arbitro ferma tutto.

12′ – Bel cross al centro di Lozano ma Osimhen non riesce ad impattare bene di testa. Sempre 0 a 0.

7′ – Partita combattuta tra le due squadre, con il Verona che è entrato in campo voglioso di fare bene. Gli azzurri non sono riusciti a sfruttare una buona azione centrale.

3′ – Azione offensiva del Napoli interrotta per fallo su Ceccherini.

1′ – Già un’azione pericolosa per il Verona, ma tutto annullato per fuorigioco.

PARTITI! Si attendeva la contemporaneaità con le altre due partite. Inizia Napoli-Verona, dove gli azzurri hanno il destino nelle proprie mani!

20:46 – Le due squadre si radunano al centro del campo per un minuto di silenzio per la tragedia in Piemonte di oggi pomeriggio.

20:40 – Le squadre hanno terminato il riscaldamento e sono pronte a scendere in campo per il match.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne. All. Rino Gattuso.

(4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne. All. Rino Gattuso. VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Ivan Juric

Il Napoli di Gattuso arriva a quest’ultima partita con il destino nelle proprie mani. Infatti, basta vincere per qualificarsi automaticamente alla prossima Champions League. Il Verona viene da un girone di ritorno pessimo, una volta acquisita la certezza matematica.

Comments

comments