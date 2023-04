RILEGGI LIVE-NAPOLI-VERONA Pari casalingo senza reti del Napoli con il Verona. Gli azzurri ritrovano dal 73′ Osimhen(0-0)

Il Napoli affronta il Verona allo stadio Maradona, fischio d’inizio alle ore 18, per proseguire la corsa verso la storia!

90′ + 4 Finisce la partita! Gli azzurri non la sbloccano e davanti al ritrovato pubblico devono accontentarsi di un pari senza reti. Turnover che non ha portato fortuna ai partenopei, generosi e detentori del possesso palla ma poco concreto nelle conclusioni. Trema ancora la traversa colpita da Osimhen. I punti in classifica sono 75 (+14 sulla Lazio). I tifosi sugli spalti intonano cori per la propria squadra: “Vinceremo, vinceremo, vinceremo il tricolor….”. Ora testa al Milan, ospite al Maradona nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

90’+2 Ripartenza pericolosissima ma sprecata da NGONGE che solo davanti a Meret calcia fuori a tu per tu con Meret.

Ammonito Kvara per un fallo all’inizio dell’azione.

90′ Sono 4 i minuti di recupero

84′ Ancora un cambio per il Napoli: entra Zedadka, esce Politano.

83′ Gesto atletico di Osimhen il suo destro poderoso si stampa sulla traversa.

85′ Triangolazioni magiche tra Lobotka, Kvaratskhelia e Osimhen… il Verona soffre ma mura

80′ Protesta il Napoli per un fallo al limite dell’area su Osimhen non rilevato dall’arbitro. Aumentano i giri del Napoli che vuole portare a casa la partita.

73′ Arriva il momento tanto atteso: rientra sul terreno di gioco, acclamatissimo dal pubblico Victor Osimhen che subentra a Giacomo Raspadori. Esce anche Elmas per fare posto a Lobotka.

65′ e 69′ 4 Sostituzioni per i gialloblù: Djuric e Coppola al posto di Ceccherini e Gaich; fuori Duda e Faraoni e dentro Verdi e Terracciano.

64′ Doppio cambio per il Napoli: entrano Kvaratskhelia e Zielinski escono Lozano e Demme.

58′ Il Napoli insiste con gli stessi undici. Tanto possesso palla ma ancora troppo poco incisivo in area. Si scalda il Maradona.

56′ Anguissa mette in mezzo un pallone per Di Lorenzo che colpisce di testa ma il pallone termina a lato.

Partito il secondo tempo!

46′ Un minuto di recupero concesso dall’arbitro. Termina la prima frazione di gioco 0-0. Tanto Napoli e poco Verona. Bravi Demme e Kim, che si è proposto spesso anche in attacco. Mancato il colpo decisivo.

39′ Anguissa serve al centro Lozano che per poco non aggancia il pallone.

36′ Il leitmotiv dell’incontro fino ad ora vede il Napoli proiettato in avanti e il Verona, squadra fisica, intenta a sfruttare il contropiede

28′ Napoli in crescita e alla ricerca dello spunto giusto per sbloccare il match

21′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo autogol del Verona annullato per fuorigioco attivo di Olivera.​​​​​​​

15′ Ottima combinazione per gli azzurri, Demme e Olivera. Palla filtrante in area per Raspadori che per poco non aggancia. La palla è preda di Montipò.

11′ Verona nei primi minuti aggressivo tiene bene il campo nell’ottica di impedire al Napoli di costruire in attacco

Ore 18:00 Partitiiiiiiii Trovato l’accordo tra tifosi e società. Gli Ultras sono al proprio posto in curva A e in curva B per supportare la squadra. Sventolano le bandiere, si diffondono i cori allo stadio Maradona.

Ore 17:55 Le squadre sono in campo

Per la 30ª giornata di Serie A, prima della gara di ritorno in Champions con il Milan di martedì, Spalletti ricorre ad alcuni cambi di formazione. In porta Meret, linea a quattro in difesa formata da Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Olivera. In mediana esordio stagionale per Diego Demme, con Anguissa ed Elmas ai lati. In attacco Politano a destra e (vera novità per gli azzurri) Lozano a sinistra. Punta centrale Raspadori. Osimhen parte dalla panchina.

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano. All. Luciano Spalletti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Duda, Depaoli; Lasagna, Abildgaard; Gaich. All. Marco Zaffaroni.

