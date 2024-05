Rileggi Live: Non la chiude la squadra di Calzona, beffata dal pari dell’Udinese al 92′ (1-1, 51′ Osimhen; 92′ Success)

Live: Udinese-Napoli, 35a partita del campionato di serie A

90′ + 6′ Finisce 1-1! Sfuma clamorosamente la vittoria del Napoli, anche stavolta gli azzurri non la chiudono e si fanno beffare negli ultimissimi minuti. E’ il destino di questa stagione balorda! L’Europa resta fortemente in bilico…Per Cannavaro un punto importante in chiave salvezza.

92′ Pareggio dell’Udinese nel recupero! In seguito ad una punizione, sponda di Kristensen per Success che in una sorta di mischia con maglie azzurre incrocia e mette la palla alle spalle di Meret.

90′ Saranno 5 minuti i minuti di recupero.

88′ Esce Osimhen ed entra Simeone. Saranno da valutare le condizioni del nigeriano che fa smorfie e lamenta dolore al ginocchio. Per l’Udinese sostituito Kamara, entra Zemura

84′ Di Lorenzo lancia Osimhen che fa partire un bolide: Okoye respinge come può, si avventa Traoré che calcia forte ma Bijol mura in corner.

82′ Entra Ngonge. Esce Lindstrom.

80′ Segna una doppietta Osimhen, ma viene annullato per fuorigioco. Lobotka sfrutta lo spazio utile e serve Osimhen che la mette nell’angolo infilando Okoye, ma purtroppo per gli azzurri si resta sullo 0-1

77′ Combinazione Anguissa-Politano, quest’ultimo serve in mezzo Osimhen che finisce giù. Per l’arbitro, tutto regolare

72′ entra Traorè per Cajuste

68′ L’Udinese si impappina, ne approfitta Lobotka che serve Osimhen lanciato in area: un tantino lungo, Okoye anticipa il nigeriano

61′ Davis si libera e conclude rasoterra sul primo palo: Meret si butta ed evita il gol

57′ Anguissa nel tentativo di fermare Success travolge anche Rrahmani, a terra dolorante, poi recupera.

53′ Cannavaro fa un doppio cambio: entrano Success e Davis per Brenner e Lucca.

51′ GOOOOOLLLLLLL DI OSIMHEN!!!!!!!!!!!!!!!!! Politano fa un cross dei suoi, perfetto per la testa del nigeriano che anticipa tutti e firma il vantaggio per il Napoli 0-1

47′ Cajuste ruba palla a Ferreira in area e tira di prima forte sul primo palo: respinge miracolosamente Okoye prima dell’arrivo di Osimhen

21:47 inizia la ripresa con le stesse formazioni

45′+ 2′ termina 0-0 il primo tempo alquanto noioso. Sterile e disordinato il possesso palla del Napoli. Ma è la stessa squadra che 12 mesi fa si laureò campione d’Italia proprio in questo stadio? Neanche lontanamente…si resta in attesa del secondo tempo.

44′ Bella giocata di Cajuste sulla sinistra che si libera dell’avversario ma la difesa manda in corner.

43′ Bijol riceve in area e fa una girata da vero attaccante: la palla esce ma vicinissima al palo alla destra di Meret

34′ Ehizibue sulla destra serve una sorta di rigore in movimento a Lucca: Rrahmani col corpo scherma la conclusione. Non è finita: Samardzic si fionda sulla ribattuta, cerca l’incrocio a giro ma non trova la porta

15′ (ore 21) il Friuli non dimentica, tutti in piedi ad applaudire per ricordare le vittime del terremoto che colpì questa terra il 6 maggio 1976.

14′ punizione da fuori area, Lindstrom si occupa della battuta, conclusione forte e precisa, Okoye si oppone in tuffo coi pugni.

20.45 – PARTITI! COMINCIA IL MATCH!

Le formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. All. Francesco Calzona

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Kamara; Samardzic, Brenner; Lucca. All. Fabio Cannavaro

Comments

comments