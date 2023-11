Rileggi Live-Real Madrid-Napoli: vince il Real Madrid (4-2; 9′ Simeone, 11′ Rodrigo; 22′ Bellingham; 46′ Anguissa, 84′ Paz, 90’+4′ Joselu)

Live-Real Madrid-Napoli: match del girone C valido per la qualificazione agli ottavi di Champions

Perde il Napoli nonostante un buon secondo tempo in cui poteva addirittura portarsi in vantaggio! Peccato, se la sono giocata con coraggio gli uomini di Mazzarri, troppo severo il punteggio di 4-2, un pizzico di ingenuità è costata cara agli azzurri che si giocheranno la qualificazione nell’ultimo match in casa con il Braga (che oggi ha pareggiato con l’Union Berlino e ha 4 punti, il Napoli 7).

GOL DEL REAL MADRID! 90’+4 Bellingham rifinisce per Joselu in area su contropiede: solo davanti a Meret stavolta non sbaglia 4-2

90′ sono sei i minuti di recupero

83′ Gol del Real Madrid. Dagli e dagli segnano i blancos: Nico Paz ci crede e lascia partire un fendente da fuori area, Meret intercetta ma si impapera, la palla finisce alle sue spalle. 3-2

81′ Dopo il predominio netto del Napoli in campo, che ha sprecato delle ottime occasioni (almeno per 30′) il Real è tornato adesso molto pericoloso in avanti

79′ Di nuovo decisivo Meret di piede stavolta interviene su Bellingham e poi Joselu manda alto

78′ Per il Napoli: esce Politano, entra Cajuste.

76′ Che parata di Meret da colpo di testa ravvicinato dì Rudiger!

67′ Osimhen pescato da Politano in area infila Lunin ma era in fuorigioco

65′ Entra Elmas al posto di Zielinski, uscito per una contusione (vistosa la fasciatura con ghiaccio sulla coscia del polacco in panchina)

61′ Brahim Diaz ha i crampi resta in campo.

57′ Nel Real Ceballos ed entra Joselu

58′ Napoli in campo con più carattere del primo tempo. Mette in difficoltà il Real

52′ Ripartenza importante del Napoli: Anguissa implacabile appoggia a Kvara che cerca Osimhen in mezzo ma è impreciso. Poteva essere un’ottima occasione da gol.

51′ Braga – Union Berlino sono sull’1-1

49′ Zielinski commette fallo e viene ammonito

47′ Gooooolllll del Napoliiiiiiiii. Pareggio di Anguissa. Il centrocampista insiste in area con un’azione individuale, dopo un primo tiro rimpallato ci riprova da posizione defilata sulla destra in area e batte Lunin! Al 2-2 abbraccio di tutta la squadra ad Anguissa e a Mazzarri!!!!!!!

46′ Fuori Simeone, dentro Osimhen. Il nigeriano si è rimesso la maschera per proteggere il volto.

22:07 inizia la ripresa

45’+4 Termina il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio.

45′ Si agita Mazzarri dalla panchina per qualche fallo di troppo degli Spagnoli. Sono 4 i minuti di recupero.

44′ Problema fisico per Bellingham, che si accascia. Entra lo staff medico, nulla di grave.

Intanto nell’altro match al 42′ Union Berlino in vantaggio (Gosens) sul Braga che ha anche un uomo in meno. Risultato favorevole per il Napoli

38′ Il Napoli mette in atto qualche bella iniziativa ma il Real appare sicuramente più disinvolto e padrone nelle manovre offensive.

23′ Occasione Simeone: il Cholito si smarca in area e tira di forza, Lunin si oppone.

22′ Va in vantaggio il Real: tutto troppo facile…Schema prevedibile con un cross di Alaba che dalla trequarti trova di testa Bellingham. Il giovane talento tutto solo insacca alla spalle di Meret: 2-1

11′ Pareggio del Real Madrid: neanche il tempo di gioire per Mazzarri. Il Real si invola nell’area avversaria: dal limite sulla sinistra Brahim Diaz lascia la palla a Rodrygo. Il giocatore spagnolo fa partire un tiro forte e preciso che si insacca alla destra di Meret: 1-1.

9′ GOOOOOLLLLLL DEL NAPOLIIIIII azione prolungata di Kvaratskhelia che crossa dalla sinistra. Raccoglie Di Lorenzo che appoggia al centro per Simeone che da due passi insacca: 0-1 per il Napoli.

8′ Le squadre si studiano: entrambe molto guardinghe

Ore 21:01 partiti!

Le formazioni:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Alaba, Rudiger, Mendy; Valverde, Ceballos, Kroos; Bellingham; Brahim Diaz, Rodrygo. All. Carlo Ancelotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Walter Mazzarri.

