RILEGGI LIVE, Real Sociedad-Napoli (0-1 Politano 55’)

LIVE, La Real Sociedad prima in classifica in Liga ospita il Napoli di Gattuso. Segui con noi la diretta testuale della gara.

È FINITA!! HA VINTO IL NAPOLI!!!

93’ Osimhen espulso. Presunta gomitata punita col secondo cartellino giallo.

88’ Dentro Fabian fuori Demme nel Napoli.

86’ Punizione di Mario Rui per Osimhen che segna di testa ma il gol è annullato. Il portoghese l’ha toccata due volte.

81’ Osimhen ammonito per proteste.

78’ Errore di Mario Rui a centrocampo che provoca la ripartenza di Oyarzabal che calcia, fuori.

66’ Grandissima parata di Ospina su conclusione di Portu.

60’ Triplo cambio nel Napoli: dentro Di Lorenzo, Osimhen e Mertens fuori Politano, Petagna e Lobotka.

55’ GOOOOOOOOLLLLL!!!!MATTEO POLITANO CON UNA BOMBA DAI 25 METRI PORTA IN VANTAGGIO GLI AZZURRI!!!

53’ Il Napoli prova a farsi vedere davanti con un cross di Lozano che non impensierisce la difesa basca.

Inizia la ripresa.

Termina la prima frazione di gioco.

45’ Concessi due minuti di recupero.

22’ Bruttissime notizie per il Napoli: si ferma di nuovo Insigne per un problema alla gamba. Dentro Lozano.

12’ Ancora clamorosa occasione azzurra. Fantastica imbucata di Petagna per Mario Rui che col pallonetto non trova per pochissimo la porta.

7’ Grande occasione Napoli! Serpentina meravigliosa di Insigne che poi non trova la porta per pochi centimetri.

INIZIA LA GARA

Le formazioni ufficiali della gara:

Real Sociedad: Alex, Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Merino, Guevara, Silva; Portu, Isak, Oyarzabal

Napoli: Ospina, Hyasaj, Maksimovic, Koulibaliy, Rui; Bakayoko, Demme; Lobotka Politano, Insigne; Petagna

