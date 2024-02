Rileggi Live-Sassuolo-Napoli: il riscatto degli azzurri di Calzona! (1-6; 17′ Racic; 29′ Rrhamani, 31′ e 41′, 47′ Osimhen, 51′ e 75′ Kvaratskhelia)

Sassuolo-Napoli: 1-6! Fa bene questa vittoria agli azzurri sia per la classifica che per il morale. Che sia la gara della svolta?

Finalmente!!! Una bella prestazione, Napoli in cattedra per gioco e risultato. Vero…il Sassuolo ha le sue difficoltà, però bravo il Napoli a ripartire nonostante lo svantaggio immeritato e a mettere su una partita dove si sono rivisti certi meccanismi (sopiti con lo scudetto) triangolazioni, gioco di squadra (che mancava da un po’), determinazione: gli azzurri hanno trovato la porta e il gol per ben sei volte. Osimhen porta il pallone a casa per i tre gol! Prima vittoria per Calzona sulla panchina azzurra dopo due pareggi (Barcellona e Cagliari). Che possa essere la partita della svolta? Vincere aiuta a vincere e il Napoli ne ha bisogno se vuole un posto in Europa da qui e fino alla fine del campionato!

90′ Finisce senza recupero 1-6 per il Napoli!

79′ Dendoncker sostituisce Lobotka.

76′ Cambi Sassuolo: dentro Kumbulla e Defrel per Ruan e Bajrami.

76′ Cambi Napoli: Simeone e Zielinski al posto di Osimhen e Traoré.

75′ Doppietta KVARA! Il georgiano determinato raccoglie palla da corner: prima di destro viene murato poi di sinistro non perdona! 1-6

67‘ Occasione Raspadori; Mario Rui per Kvara che mette in mezzo: libero Raspa al centro calcia al volo ma proprio su Consigli

66′ Natan in profondità per Osimhen: il numero 9 cade in area di rigore dopo il contatto con Ruan, per Chiffi tutto regolare.

62′ Escono Politano e Rrhamani, entrano Raspadori e Natan

55′ Per il Sassuolo entrano Volpato e Missori al posto di Racic e Doig.

51′ GOOOOOOL! KVARA!!!!!!! Osimhen apre per Kvaratskhelia che dalla sinistra si accentra: un destro a giro meraviglioso a giro sul secondo palo, impossibile da predere, 1-5 per gli azzurri

47′ GOLLLLLLLL TRIPLETTA OSIMHEN !!!!! Svarione difensivo del Sassuolo, Ruan regala palla a Kvara che serve Osimhen, in area per l’1-4

19:06 Inizia il secondo tempo. Nessun cambio.

45′ + 3′ tre minuti di recupero, il primo tempo finisce con il Napoli in vantaggio meritatamente per 3-1

41′ GOOLLLLLLLL DELL’1-3 DOPPIETTA DI OSIMHEN. La premiata ditta Politano-Osimhen. L’ala destra conquista palla dal limite, smarca il nigeriano che supera Consigli con un tocco morbido!

35‘ KVARATSKHELIA! Da centrocampo vede Consigli fuori dai pali e prova l’eurogol: palla di un soffio sopra la traversa. Osimhen dà una mano per aggiustare la rete che Consigli saltando ha rotto.

31′ GOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIII Raddoppia meritatamente il Napoli!!!! Altra azione magistrale degli azzurri, che nasce ancora una volta dall’out di destra. Di Lorenzo serve in profondità Politano che appoggia per Osimhen: un gioco da ragazzo per lui mettere in rete! 1-2

29′ GOOOOOOOLLLLLLLL Pareggio del Napoli!!!! Azione potente di Di Lorenzo che serve in area Anguissa, colpo di tacco del camerunese molto intelligente, Rrahmani capisce tutto e solo a centro area di piatto batte Consigli per l’1-1.

18′ Il Napoli conduce la partita, ma è molto sfortunato…si trova sotto di un gol…!

17′ GOL DEL SASSUOLO: Racic trova un tiro impossibile da fuori area che si infila nell’angolino alla sinistra di Meret

14′ In contropiede Kvaratskhelia premia la sovrapposizione di Mario Rui che mette un cross tagliato: provvidenziale la chiusura di Ferrari che anticipa Osimhen. Occasione Napoli

13′ Traorè dopo una respinta della difesa calcia al volo: non di molto a lato.

9′ Politano a cerca lo scatto di Osimhen in profondità: Consigli in uscita anticipa il bomber azzurro.

7′ Per i padroni di casa cross di Pedersen dalla trequarti a cercare il taglio di Pinamonti sul primo palo. Attento Meret esce e blocca.

4′ Racic libera l’area servendo involontariamente Lobotka al limite: lo slovacco cerca la porta ma chiude troppo il compasso, palla a lato.

2′ Buon approccio degli azzurri: Kvaratskhelia in sinergia con Traoré, il georgiano va al tiro ma è schermato dal muro neroverde.

1′ Il Napoli ci prova subito: incursione in area di Di Lorenzo che crossa alla ricerca di Osimhen, anticipato da Matheus Henrique.

18.00 PARTITI!

17.00 Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Erlic, Mulattieri, berardi, Obiang Ceide, Kumbulla, Volpato, Lipani, Kumi, Defrel. All. Emiliano Bigica.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Gollini, Natan, Juan Jesus, Olivera, Simeone, Zielinski, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Raspadori. All. Ciccio Calzona.

