RILEGGI LIVE-SEGUI LA CONFERENZA STAMPA DI CIOFANI E DI SPALLETTI

Nel post gara di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese ascoltiamo le voci dei protagonisti

Passa la Cremonese a sorpresa, ai calci di rigore, il turno degli ottavi di Coppa Italia. Ai quarti di finale la squadra lombarda, fanalino di coda in serie A, se la vedrà con la Roma. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa.

Entra per primo Luciano Spalletti, allenatore del Napoli:

“Non siamo stati bravi a chiuderla. Dal punto di vista tattico pensavamo di gestirla ad un certo punto inserendo i tre centrocampisti soliti. Gli avversari sono stati bravi a trovare l’episodio giusto e a pareggiare alla fine del secondo tempo. Noi non dovevamo concedere questa occasione. Non abbiamo eseguito fino in fondo quello che avevamo creato e abbiamo sprecato una occasione ghiotta nel finale.

Abbiamo inserito Kim ma anche li, in generale, in difesa potevamo gestire meglio la palla e non prendere gol a tre minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Abbiamo perso qualche palla di troppo. Ci sono partite dove non è concesso sbagliare e ora siamo fuori anche se eravamo stati bravi a ribaltare nel primo tempo. Dispiace.

Anche Inter, Milan, non sono andate benissimo a questo turno. Oggi condizioni meteo proibitive. Abbiamo messo calciatori che ne hanno giocate tante. Purtroppo non siamo stati bravi. Loro hanno cambiato allenatore, lo sapevamo, non deve essere per noi un ostacolo questo. Dobbiamo andare oltre. Se ne verificheranno tante di condizioni simili ma noi siamo il Napoli. Arbitraggio di livello della triade femminile. Nulla da eccepire”.

Nel mezzo della conferenza di Spalletti era scattato l’allarme allo stadio Maradona, che invitata tutti a lasciare la struttura…nel frattempo Ballardini era già risalito sul bus della squadra dunque per la Cremonese al posto del tecnico in press conference si presenta Ciofani:

“Il mister Ballardini con cui abbiamo lavorato due giorni ha portato semplicità e serenità. Alcuni giocatori oggi sono stati impiegati e hanno fatto una grande prestazione, tipo Vasquez. Ci abbiamo creduto già nel primo tempo. Sul 2-1 non abbiamo mollato e nonostante l’ingresso di grandi giocatori… nel calcio non c’è nulla di scritto. Bravi a pareggiare poi a tenere duro nonostante fossimo stati in dieci” .

Comments

comments