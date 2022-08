RILEGGI LIVE – Spalletti: “Ambizioni altissime, ma servirà tempo. Dinamiche di spogliatoio cambiate, persi dei leader”

Gentili lettori di 100x100Napoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Luciano Spalletti.

“Rigorista? Chi li batte meglio in allenamento, sarà quello. Volevo salutare Garellik, non è mai stato un calciatore banale come le sue parate come non sono state banali le città in cui ha vinto i due scudetti. Abbiamo perso una persona che ha lasciato un segno positivo nel calcio italiano.”

Sui moduli che saranno utilizzati e su Ambrosino, Gaetano e Zerbin. “Per quanto riguarda l’atteggiamento tattico, si utilizzeranno sia 4-3-3 che 4-2-3-1 dato che i riferimenti sono questi. Gaetano e Zerbin stiamo valutando di tenerli con noi dato che hanno dimostrato di essere allo stesso livello degli altri della rosa. Ambrosino invece ha alcune cose da migliorare mentre altre già al top; quando si gira e tira fa capire che già sente dove trovare le traiettorie scomode.”

Di nuovo su Simeone, sulla possibilità di giocare con Osimhen. “Io ho detto di far giocare i calciatori forti e di mettere in campo i migliori per quello. Osimhen e Simeone hanno caratteristiche da prima punta, ma essendo loro grandi calciatori si può pensare di metterli entrambi e poi sta a loro di dividersi i compiti.

Su Giovanni una cosa la voglio dire: ha fatto 17 gol la stagione scorsa, dentro le partite di Serie A. Noi abbiamo fatto un buon acquisto, seguendo questa valutazione, poi ci sarà da andare a vedere gli equilibri di squadra. Quest’anno abbiamo una rosa che ci permette di variare il modo di giocare.”

Su chi è sul mercato e sulla sfida contro il Verona. “Che lavoro si fa per tenere la testa concentrata sul campo e non sul mercato? Questa è la nostra professione, sono le nostre regole. Se sei un professionista ti devi adeguare a queste regole. Qui non c’è bisogno di intervenire, si guarda e basta e tutti sviluppano il loro compito in maniera esemplare.

La partita col Verona? Il Verona è sempre stato un cliente difficile, chi pensa che battere il Verona sia una cosa semplice non è un buontempone ma solo uno che non ha mai messo le scarpe da calcio. Noi li troveremo più agguerriti.”

Sulle interviste rilasciate dai giocatori e su Kim. “Se i giocatori hanno risposto bene a quello che pensa la critica sul fatto che non li vedono in corsa per la Champions? Sì, li vedo sempre più motivati, hanno le facce tirate al punto giusto. Sono pronti a seguire quello che ha detto Doveri, che si deve lasciar correre di più il gioco. Ci siamo subito adeguati.

Con il video di Kim si possono andare a prendere tutte le qualità e la personalità della persona. Anche di leadership, dato che tutti hanno partecipato al ballo. Lui è veloce, è tecnico ed è bravo anche nel gioco aereo. Il secondo giorno l’ho incontrato nello spogliatoio che diceva “Sali, scappa, fermo”.”

Su Simeone e Sirigu. “Simeone? Se è tutto a posto lo porto a Verona. Lui è uno di quei giocatori di cui ha bisogno il Napoli e lui ha bisogno del Napoli. Da un punto di vista mio è una mancanza di rispetto parlare di chi non è a mia disposizione verso quelli che hanno lavorato fino ad ora.

Noi siamo a posto nelle rotazioni con 25 calciatori, non li uso tutti. Sirigu? Lui è arrivato in ottima condizione ma è chiaro che, richiesto stesso da lui, ha raddoppiato subito gli allenamenti per riprendere il ritmo.”

Sulla stagione che sta per iniziare. “Quello che posso dire è che faremo meglio fin da subito e che faremo innamorare di nuovo la città. Tutto quello che sta succedendo è una responsabilità che mi stimola tantissimo, come ho già detto; si devono ritrovare le dinamiche dello spogliatoio, perché sono cambiate. Quando fai a meno di persone come Koulibaly, Insigne, Mertens, Ghoulam cambiano delle dinamiche all’interno, anche se quelle di campo sono già rodate.

Abbiamo cambiato dei giocatori con altri che sono comunque bravi. Giocheremo in Champions League, in terza fascia, e giocheremo contro squadre italiane che si sono rinforzate in questo periodo con giocatori che conoscono il calcio. Sono motivato e non ho paura di niente. I giocatori faranno vedere la qualità di gioco vista lo scorso anno. Questo sarà un campionato lungo e difficile ed è complicato dire come andrà.”

Prima domanda, su squadra, mercato e ambizioni. “Che Napoli si presenta al via e che aspettative ho? Io farei un passo indietro per chiarire un po’ il tutto. Quando sono arrivato il presidente Aurelio mi ha spiegato il tutto, con l’anno di transizione per mettere a posto i conti, ringiovanire la rosa affinché poi i giocatori siano richiesti. Gli obiettivi sono centrati al cento per cento, magari anche un po’ di rammarico come mi ricordate; ora si parla di un Napoli che non ha nelle sue fila i calciatori più importanti che hanno raggiunto i risultati ottenuti negli ultimi anni.

Si parla di calciatori per un nuovo ciclo, se si parla di Napoli le ambizioni sono sempre altissime perché abbiamo una città alle spalle che se lo merita. Dobbiamo assumerci le responsabilità. Poi che sia io a gettare le basi per il Napoli del futuro è una responsabilità che mi assumo e che mi stimola tantissimo. Non posso assicurare niente e si gioca per raccogliere il massimo a disposizione e per questo ci vuole un po’ di tempo, rimanendo alta l’ambizione e la passione per questi colori.

C’è sintonia sul ringiovanimento della rosa e sul mettere a posto i conti, poi sul calciomercato c’è da lavorare anche. Questo è un calciomercato lento per le difficoltà finanziarie, tutti sono più attenti a compiere delle spregiudicatezze che ci si porta poi dietro. Bisogna aspettare, voglio che società e operatori di mercato facciano il meglio per completare la rosa.”

