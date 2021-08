RILEGGI LIVE – Spalletti: “Sostituto Osimhen? Tenetevi il dubbio. Di sperimentale domani ci sarà poco”

Gentili lettori di 100×100 Napoli, benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro il Genoa.



Domani sera il Napoli si troverà faccia a faccia contro il Genoa per la seconda giornata di Serie A, dopo la vittoria contro il Venezia. A seguire le parole di Spalletti:

14:50 – Termina la conferenza stampa.

“Calma mia e di Insigne dopo il rigore da grandezza di squadra da vertice? C’è l’inizio di un percorso per fare cose importanti per se stessi e per una città che chiede questo. Lorenzo vuole aggiungere nove giocate a quello che è il manuale del calcio, di conseguenza il capitano è condannato a dare sempre notizie corrette alla squadra. Il capitano deve avere dei comportamenti adeguati. Lui fa questo e la squadra di conseguenza lo segue perché manda segnali importanti.



Quanto potrà essere sperimentale il Napoli domani? Di sperimentale secondo me poco se ne vedrà domani, quelli che scenderanno in campo domani sono tutti calciatori che hanno già giocato partite di livello. Anche Lozano e Insigne hanno fatto la prima punta, Petagna è nel divano di casa sua a fare la prima punta e sugli esterni ci sono i calciatori; Ounas rimane con noi ed è un calciatore che ci può dare una mano importantissima perché un buon calciatore. E quindi si va a giocare.

Il giudizio sulla sentenza del rosso a Osimhen? Il Napoli ha ufficializzato il ricorso, casomai se ne parla la prossima volta. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio, i calciatori sono stati bravi e hanno appeso un cartello firmato da tutti quanti. Qualche rinforzo last-minute dal mercato? Sempre detto la stessa cosa e lo continuo a dire, sarei stato contento di mantenere i calciatori che già c’erano e cosi è. Poi sul completamento della rosa, può darsi che se capita qualcosa di livello per noi si possa portare a disposizione.

Ci sono sette squadre di un livello superiore che poi lo devono dimostrare sul campo, poi sarà il comportamento nel tempo che farà molto la differenza per questo campionato. Sarà la forza della rosa a fare la differenza, tra trasferte e rientri. La catena? Era lunghissima, è successo che non è partito quasi nessuno ed io sono contento così. Ho visto che le altre si sono comunque rinforzate, difficile vedere la Juventus lottare ancora per il quarto posto.

Per noi non cambia niente di partita in partita, si parla anche in questo caso di personalità. La personalità non è distinguere contro chi gioco e basare la propria forza su chi affronti, ma esibire le qualità sempre. Quanto perde la Serie A con l’addio di Cristiano Ronaldo? La Serie A perde le qualità delle sue giocate, prima lo avevamo come vicino di casa e potevamo sapere più cose. Per quanto mi riguarda è stato un campione e c’è da imparare molte cose. Equilibri della Serie A? Io non penso che cambino gli equilibri con l’addio di Cristiano Ronaldo, il campionato rimane sempre di altissimo livello.

Come sostituisco Osimhen? Ogni tanto ascolto e guardo qualcosa e mi sono accorto che avete le sentinelle. Il dubbio è solo quello e ve lo tenete, se giocare con la punta o con il tridente leggero. Io, quando ho visto il Napoli, ho sempre visto fare delle cose bellissime. Poi è chiaro che ci sono momenti della partita in cui per bravura di organizzazioni gli avversari ti mettono in difficoltà. Ci deve essere la personalità di non andare dietro a quello che fanno gli avversari ed è una cosa che abbiamo fatto bene contro il Venezia, anche dopo il rigore sbagliato. C’erano state altre cose prima e poteva essere la goccia che faceva traboccare il vaso ed invece non è stato così.

Quali miglioramenti mi aspetto? Mi aspetto che ci sia un dare seguito del lavoro che andiamo a proporre, perché dobbiamo migliorare nelle cose. Ogni volta che rientriamo si analizza la partita fatta e se ne parla con i nostri calciatori e si è evidenziato che hanno fatto molte cose bene, nonostante quello che è successo. Quindi abbiamo trovato riscontro anche da parte dei giocatori e ci si aspetta di migliorare.”

14:20 – a breve avrà inizio la conferenza stampa del mister.

