RILEGGI LIVE-SSC Napoli-Empoli: Incredibile. Perde il Napoli in casa contro l’Empoli (0-1; 44′ Kovalenko)

Rileggi LIVE-SSC Napoli-Empoli. Il Napoli di Garcia sfida l’Empoli di Andreazzoli per il lunch match e non rispetta i favori del pronostico. Tutt’altro. Stregato il Maradona ancora una volta.

45+4′ PERDE IL NAPOLI IL CASA 1-0 CONTRO LA PENULTIMA IN CLASSIFICA. Nulla poteva l’assalto finale, dopo una partita incolore dei partenopei, confusionari, deboli e troppo prevedibili. Fischi all’indirizzo del tecnico Garcia. Il muro ospite ha retto fino alla fine: stoccata magica di Kovalenko per il colpo del KO nel finale. Il Napoli conferma il trend delineatosi dall’inizio di questo campionato collezionando tre sconfitte interne prima della sosta.

44′ Gol dell’Empoli. Incredibile ma vero. Kovalenko trova un tiro pazzesco: palo interno e gol. Infilato Gollini.

43′ Kvara a botta sicura: Berisha ci mette la gamba. Un miracolo.

79′ Kvara conquista palla, si smarca e conclude forte sul primo palo ma Berisha mette in angolo.

78′ Ammoniti Berisha e Cancellieri a distanza di un minuto, per perdita di tempo.

71′ Garcia getta nella mischia Lindstrom e Cajuste al posto di Politano e Anguissa.

70′ Per gli ospiti out Fazzini dentro Kovalenko.

67′ Pericolo Empoli in due occasioni: sventa la difesa azzurra.

61′ Doppio cambio Empoli: Ebuehi e Gyasi al posto di Bereszynski e Cambiaghi.

63′ Napoli più arrembante in avanti, prova a comprimere l’Empoli nella propria metà campo. Kvara sulla sinistra a dribblare l’uomo.

53′ Cambi per il Napoli: out Simeone ed Elmas, in Zielinski e Kvaratskhelia (osannato da pubblico). Il Cholito ha un moto di stizza con se stesso, per non aver contribuito al match con un gol.

52′ Ci provano Elmas e ancora il solito Politano, nulla di fatto.

13:37 Inizia la ripresa. Pioggia battente allo stadio Maradona. Scendono in campo gli stessi 11 del primo tempo.

45’+1′ Finisce il primo tempo. Uno 0-0 abbastanza incolore. Azzurri troppo deboli e prevedibili. Ospiti (attualmente penultimi in classifica) chiusi in difesa, attenti a non prendere gol e a lanciare qualche ripartenza. Garcia magari opterà per qualche cambio nella ripresa per rendere più vivo il gioco e la manovra offensiva.

37′ Raspadori prova con un fendente dal limite dell’area. Termina molto alto.

35′ Bravo Gollini ad opporsi ad una conclusione sul primo palo. Palla in corner.

26′ Gol annullato a Simeone. Su palla alta Ostigard tocca per Simeone che dal dischetto deposita in rete, ma era in fuorigioco.

22′ Il Napoli, come già avvenuto in altre partite è troppo ‘leggero’ in difesa, lasciando all’Empoli la possibilità di arrivare a tu per tu con Gollini. Cancellieri che controlla in area e calcia. Palla sprecata, termina a lato.

21′ Il gioco del Napoli si infrange fino ad ora contro una difesa avversaria pronta a fare catenaccio

12′ Da corner colpo di testa di Anguissa, il portiere respinge come può, raccoglie Simeone che troppo defilato tira ma all’esterno della rete.

11′ Occasione Politano: si dimostra sempre lui uno dei più pericolosi. Dal limite dell’area si aggiusta la palla e lascia partire un tiro a giro a cui però si oppone Berisha in angolo.

5′ fase di studio tra le squadre

12:33 PARTITI!!!

Una piccola rivoluzione nella formazione del Napoli per il 4-2-3-1 che prende il posto del 4-3-3. In campo Raspadori e Simeone insieme, out dal 1′ Zielinski e Kvaratskhelia (al suo posto Elmas) che possono subentrare a partita in corso. In difesa Ostigard preferito a Natan, Olivera a Mario Rui. Meret ha accusato un lieve affaticamento al polpaccio sinistro durante il riscaldamento, al suo posto Gollini.

NAPOLI (4-2-3-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas, Simeone Allenatore: Rudi Garcia

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi Allenatore: Aurelio Andreazzoli

