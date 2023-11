Rileggi live-SSC Napoli-Union Berlin: i tedeschi dopo 12 sconfitte consecutive conquistano il pari a Napoli (1-1, 39′ Politano; 52′ Fofana)

Live-SSC Napoli – Union Berlin: allo stadio Maradona si gioca il 4° match del girone C



Dopo 12 sconfitte consecutive rimediate dall’Union Berlino è stato fatale il 13 per il Napoli che si arrende al pareggio interno con la squadra tedesca ! E’ valsa al Maradona la legge dei grandi numeri con la squadra di Garcia protagonista di un secondo tempo non proprio al suo livello. Nel girone C gli azzurri sono ancora secondi (ora a 7 punti) ma per ipotecare il turno occorre aspettare le prossime partite con il Braga e il Real Madrid che stasera si affronteranno in terra spagnola.

Sono stati concessi 7 minuti di recupero

90′ Esce Zielinski, al suo posto entra Cajuste

87′ Entra Lindstrom al posto di Politano

80′ Altri cambi per l’Union Berlino: Gosens e Aaronson prendono il posto di Haberer e Roussillon.

78′ Doppio cambio per gli azzurri: entrano Simeone e Olivera al posto di Mario Rui e Lobotka.

76′ Lobotka a terra dopo un pestone di Tousart.

70′ Altre sostituzioni per gli opsiti: Tousart e Kràl al posto di Rani Khedira e di Laidouni

66′ fallo su Politano e giallo per Jaeckel

65′ Sostituzione Berlino: esce Juranovic ed entra Trimmel

64′ L’union Berlin prova ad addormentare il match, il Napoli a costruire nuovamente per rimettere la gara sui binari giusti

62′ Calcia Politano: una buona occasione, viene deviata in angolo

52′ Pareggio degli ospiti. Va in gol l’Union Berlin con Fofana su azione di contropiede. Distrazione fatale per il Napoli troppo scoperto in difesa!

Inizia il secondo tempo!

45’+5′ Termina il primo tempo. Vantaggio meritato per gli azzurri che hanno imposto il loro gioco che si è infranto talvolta solo contro la ruvidità e la fisicità degli avversari. Netta la superiorità tecnica del Napoli.

45′: su punizione il Berlin coglie il palo alla destra di Meret.

39′ goooooollllllll di Politano. Mario Rui crossa in mezzo, intercetta un avversario che senza volerlo devia sulla spalla di Politano. Azzurri in vantaggio!!!!

30′ Gol annullato dal Var ad Anguissa! Azione in area del Napoli assist di testa di Di Lorenzo che smarca Anguissa che da due passi mette in rete di testa. L’irregolarità era di Di Lorenzo per fallo su Roussillon.

24′ Zielinski trova Natan che colpisce di testa ma coglie il palo

18′ Ancora pericoloso il Napoli con Zielinski e Raspadori, Ancor due corner

12′ Combinano Becker e Fofana. Meret interviene bloccando la sfera agevolmente

14′ petardi in curva A

7′ Buon approccio del Napoli che prova a costruire in avanti. Per adesso due corner e un tentativo di testa di Rrhamani finito fuori

Ore 18:45 Partiti!!!

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Jaeckel, Bonucci, Diogo Leite; Juranovic, Haberer, Khedira, Laidouni, Roussillon; Becker, Fofan. All. Fischer

