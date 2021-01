RILEGGI LIVE – Udinese-Napoli (1-2 14′ Insigne, 26′ Lasagna, 89′ Bakayoko): gli azzurri ritrovano i 3 punti!

Gentili lettori di 100×100 Napoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Udinese-Napoli. Calcio d’inizio alle ore 15!



Tre punti importantissimi quelli conquistati dal Napoli alla Dacia Arena nei minuti finali. Soprattutto per il momento che sta vivendo così. Avanti così!

SI CHIUDE IL MATCH! Il Napoli ritrova i 3 punti grazie al gol al 90′ di Bakayoko!

93′ – Serie di errori da una parte e dall’altra in questo recupero, complice la stanchezza.

91′ – Fuori Zielinski e dentro Demme.

Sono 4 i minuti di recupero.

89′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!! BAKAYOKO DI TESTA!! Mario Rui batte una bella punizione ed il centrocampista compie lo stacco vincente! 2 a 1 per gli azzurri!!

85′ – Lozano intercetta una buona palla, riparte e Zeegelaar è costretto a fare fallo e prendersi il giallo. Insigne va direttamente in porta ma la palla finisce fuori.

80′ – Fuori Lasagna e dentro Nestorovski per l’Udinese.

78′ – Calcio d’angolo per il Napoli dopo che Lozano non ha trovato spazi. Il tiro di Insigne, sugli sviluppi dell’angolo, è bloccato da Musso.

76′ – Mandragora ci prova da fuori area, palla alta.

73′ – Ci prova Insigne di esterno destro, palla di poco fuori.

71′ – Doppio cambio nell’Udinese: fuori Arslan e Stryger Larsen, dentro Walace e Ziegelar. Punizione dei bianconeri che non risulta pericolosa.

67′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori Petagna e Fabian Ruiz, dentro Llorente e Elmas. Punizione battuta fuori area, ma Insigne spara altissimo.

66′ – Un guizzo di Lozano procura una bella punizione per il Napoli. Giallo per Samir.

64′ – Errore di Bakayoko che favorisce un altro contropiede dell’Udinese. Fortunatamente pericolo sventato. Fallo su Lozano e calcio di punizione per il Napoli

58′ – Altra grande parata di Meret su ennesima ripartenza dell’Udinese. Sull’azione successiva De Paul calcia fuori.

55′ – Passaggio sbagliato di Mario Rui ed Udinese che riparte in contropiede. Ancora Meret, questa volta su Stryger Larsen. Poi Lasagna spara fuori.

51′ – Giallo per proteste per Gattuso, poco prima non fischiato fallo su Lozano.

48′ – Grandissima doppia occasione per il Napoli! Musso para su Zielinski e poi Insigne tira fuori! Incredibile doppia occasione!

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

Cambio nel Napoli tra primo e secondo tempo: dentro Mario Rui e fuori Rrahmani, che ha subìto il contraccolpo dell’errore. Di Lorenzo farà il centrale.

Dopo 15-20 minuti di grande partita del Napoli ed il rigore trasformato da Insigne, l’errore di Rrahmani fa fare a Lasagna il gol del pareggio. Da lì c’è stato il contraccolpo del gol subito ed i primi 45′ si concludono sull’1 a 1.

FINE PRIMO TEMPO!

44′ – Ancora una volta l’Udinese, in contropiede, è pericolosissima ma Meret compie un’altra gran parata.

37′ – Giallo per Di Lorenzo. Scatta la squalifica data la diffida e salterà il match contro la Fiorentina.

38′ – Il Napoli ha subìto il contraccolpo del gol del pareggio e non riesce più a proporre il proprio gioco come nei primi 15-20 minuti.

30′ – Lasagna ancora vicino al gol ma ottimo riflesso di Meret che si fa trovare prontissimo.

26′ – Errore clamoroso di Rrahmani, che poggia indietro troppo lentamente per Meret e Lasagna ne approfitta per il pareggio.

25′ – Tiro centrale dell’Udinese e nessun problema per Meret.

23′ – Altra occasione per Lozano che sul tiro trova deviazione di Petagna che per poco non segna. Musso ancora in calcio d’angolo.

23′ – OCCASIONE NAPOLI! Grandissimo cross di Di Lorenzo e gran colpo di testa in tuffo di Lozano che per poco non va a segno. Musso sventa in calcio d’angolo.

22′ – Petagna si procura una bella punizione nella propria metà campo per far uscire il Napoli dal pressing dell’Udinese.

20′ – Contropiede dell’Udinese che cerca il pareggio. De Paul trova Pereyra che però spara alto.

17′ – Grande passaggio verticale di Bakayoko che ha trovato Zielinski ma il polacco è chiuso dal difensore dell’Udinese.

C’è anche un cambio per il Napoli: Manolas esce fuori per un infortunio muscolare ed entra Maksimovic.

14′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! RIGORE PERFETTO DEL CAPITANO INSIGNE CHE LA TIRA SOTTO LA TRAVERSA! 1 a 0 per il Napoli!!

13′ – RIGORE PER GLI AZZURRI! Dopo aver rivisto al Var l’episodio, Pasqua assegna il rigore. Insigne sul dischetto.

12′ – Un incredibile rigore non assegnato direttamente dall’arbitro. C’è l’intervento del Var che sta rivedendo l’episodio.

11′ – L’Udinese sorprende con un contropiede gli azzurri che arrivano al tiro, ma Meret para.

10′ – Fallo su Lozano e punizione per gli azzurri. Punizione che non va come si deve, con la palla che finisce fuori. Ma il Napoli è costantemente nella metà campo dell’Udinese.

8′ – Calcio d’angolo per il Napoli. Sugli sviluppi fischiato fallo di mano per gli azzurri.

7′ – De Paul ci prova con un tiro dal limite dell’area ma la palla finisce alta sopra la traversa.

5′ – Napoli vicino al gol per due volte col capitano Insigne. Ma per due volte il tiro è ribattuto.

2′ – Insigne tira ma la palla finisce di poco a lato dalla porta di Musso.

FISCHIO D’INIZIO! Si comincia! Il Napoli attacca da destra verso sinistra.

14:50 – A breve le squadre scenderanno in campo per il calcio d’inizio.

A seguire le formazioni ufficiali delle due squadre. Per Rrahmani oggi sarà la prima da titolare in azzurro.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Mandragora, Stryger Larsen; Pereyra; Lasagna. All. Gotti.

Gli azzurri devono ritrovarsi dopo la sconfitta, arrivata in quel modo, contro lo Spezia nella scorsa giornata. L’avversario è ostico e gioca in casa propria, con l’Udinese che non vince da metà dicembre.

