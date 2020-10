Rimborso abbonamenti e Napoli-Inter, piattaforma di nuovo attiva

La SSC Napoli comunica che la piattaforma per richiedere il rimborso degli abbonamenti e per la partita Napoli-Inter è di nuovo attiva.

A seguire tutti i dettagli ufficiali:

“La SSC Napoli informa gli abbonati della stagione 2019_20 ed i titolari di biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli – Inter prevista per il 5 marzo 2020, e successivamente disputata a porte chiuse, che dal 15 ottobre al 15 novembre 2020 sarà nuovamente attiva la piattaforma digitale di Ticketone per la presentazione della richiesta di emissione dei voucher relativi ai ratei dell’abbonamento non goduti e per la presentazione della richiesta di rimborso dei titoli non utilizzati relativamente alla predetta gara di Coppa Italia.

Ciò per consentire a coloro che non avessero ancora avuto modo di attivare la procedura di interesse, di poter disporre di ulteriore tempo per concretizzare le predette attività.

Per le istruzioni operative si rimanda a quanto già presente sul sito www.sscnapoli.it e www.ticketone.it.“

