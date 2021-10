Rinaudo: “Rrahmani è stato bravo a farsi trovare pronto, un po’ più moderno del greco, è bravo ad impostare”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il Leandro Rinaudo, responsabile del settore giovanile del Palermo ed ex difensore di Napoli e Salernitana.

“Per come conosco Colantuono con la tanta grinta e voglia cercherà di sopperire alla differenza tra le due squadre. Nel calcio tutto può succedere, ma il Napoli ovviamente ha uno spessore tecnico importante e per la Salernitana sarà una gara molto in salita.

La coppia Koulibaly-Rrahmani?

Ha mostrato le sue qualità. Nel calcio capitano questa opportunità, Rrahmani è stato bravo a farsi trovare pronto. Manolas però è un gran bel giocatore, forse si aspettava qualcosa in più da quando è arrivato. Rrahmani è un giocatore differente per età, esperienza e qualità fisiche. È un po’ più moderno del greco, è bravo ad impostare. Sono comunque due giocatori importanti.

Mario Rui? E’ fondamentale la fiducia dell’allenatore. E’ un giocatore che ha dimostrato molto a livello di personalità. Quando non fai bene devi avere una grande forza mentale per superare quei momenti negativi. Anche come struttura fisica, corre tantissimo, è un giocatore importante. Sta dimostrando tutto il suo valore come tutta la rosa a disposizione di Spalletti.

Troppi rigori in Italia?

Ho apprezzato Mihajlovic quando ha ammesso che ha meritato la sconfitta col Napoli. Troppe telecamere fanno perdere l’essenza della natura del calcio. Prima era diverso, ad esempio nel Napoli c’era Matteo Contini che era molto scaltro e furbo a nascondere i falli. Ora non si può più fare perché sembra di stare al Grande Fratello”.

Comments

comments