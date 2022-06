Rincari DAZN, interviene il Codacons: “Lega Serie A valuti se annullare il contratto”

Nella giornata di oggi è arrivata la notizia delle nuove tariffe degli abbonamenti di DAZN, che trasmette in esclusiva la Serie A.

Rincari che stanno facendo discutere, dato che i prezzi sono aumentati non di poco. Per l’abbonamento base il prezzo è di 29,99€ al mese mentre per quello Premium il costo arriva a 39,99€; la differenza è che il Premium permette a due dispositivi, collegati su reti internet diverse, di essere collegati allo stesso account.

L’abbonamento base, invece, lo permette solo se i due dispositivi sono collegati alla stessa rete internet. In merito a ciò è intervenuto il Codacons, che ha chiesto alla Lega Serie A di valutare la possibilità di annullare il contratto a causa dei nuovi prezzi degli abbonamenti.

A seguire la nota ufficiale del Codacons:

“Si tratta di una pessima notizia per i consumatori italiani, che dopo i rincari delle bollette e dei prezzi al dettaglio subiranno anche gli aumenti dell’abbonamento per vedere in tv le partite di calcio. Si tratta di rincari abnormi che danneggeranno in particolare i tifosi, e di uno squilibrio evidente nel mondo del calcio, con Dazn che da un lato si aggiudica i diritti per la trasmissione delle partite di serie A, dall’altro sceglie in totale autonomia come modificare le offerte commerciali, applicando aumenti esagerati che peseranno come un macigno sulle tasche degli utenti.

Alla luce delle modifiche tariffarie decise da Dazn, chiediamo alla Lega di serie A di valutare se sussistano eventuali presupposti per annullare il contratto siglato con la società, allo scopo di tutelare utenti e tifosi.”

fonte: Calcio&Finanza

