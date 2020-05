Dopo il quasi fatto rinnovo di Mertens il Napoli adesso deve risolvere il futuro di Callejon che potrebbe andare via a fine stagione.

Nonostante molte voci di mercato diano per certo il suo addio, il futuro di Callejon è ancora tutto da scrivere. Proprio come Mertens, anche lui è molto legato alla città e ai tifosi e vorrebbe restare anche le prossime stagioni. La situazione relativa al futuro del calciatore spagnolo è ancora tutta da valutare ma il suo addio non è per niente scontato.

