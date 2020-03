Arrivano importanti aggiornamenti riguardanti la questione del rinnovo del contratto di Dries Mertens con il Napoli.

Secondo quanto riferito da Meridianonews.it il calciatore belga e il presidente De Laurentiis avrebbero pranzato insieme all’Hotel Vesuvio per discutere proprio del rinnovo. I due sarebbero arrivato intorno alle 13:30 e si sarebbero accomodati in un sala appartata del ristorante Caruso Roof Garden dell’albergo sito in Via Partenope.

