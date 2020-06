La redazione di Sky Sport fornisce un’importante aggiornamento sulla trattativa per il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli.

Sembrerebbe, infatti, che ci sarebbe uno scambio di documenti in corso tra i legali di Mertens ed il Napoli per ufficializzare il rinnovo del calciatore belga. La scadenza del nuovo contratto è fissata al 2022 con opzione per l’anno successivo. L’accordo tra le due parti è totale e le firme sono in dirittura d’arrivo.

Comments

comments