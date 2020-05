Rinviate a domani le direttive del CTS per gli allenamenti di gruppo

Rinviata a domani la decisione sulle linee guida per la ripartenza degli allenamenti di squadra, in attesa delle direttive del CTS.

Rinviata a domani la decisione sulle linee guida per far partire la fase degli allenamenti di squadra. Il Comitato tecnico-scientifico non ha ancora validato il documento del ministero dello Sport e quindi le squadre non potranno cominciare la fase degli allenamenti di squadra.

PRUDENZA – A riferirlo è l’edizione online de la Gazzetta dello Sport che rivela che le linee guida rinviate a domani daranno solo qualche possibilità in più seguendo comunque un protocollo molto prudente: divieto di assembramento, rispetto del distanziamento di due metri fra un calciatore e l’altro, esercizi (anche con il pallone) con piccoli gruppi.

