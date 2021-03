Rinvio Juventus-Napoli, la Roma non ci sta e la Lega ammette lo svantaggio: i possibili scenari

La decisione di rinviare il match tra Juventus e Napoli, inizialmente fissato per il 17 marzo, ha scatenato la reazione della Roma.

I giallorossi, che affronteranno gli azzurri in campionato il 21 marzo, hanno inviato una lettera alla lega per capire i motivi del rinvio, e dalla Lega hanno fatto sapere che tutto è stato fatto nel pieno rispetto delle norme. Ne ha parlato, in maniera più approfondita, la Gazzetta dello Sport, che ha presentato le possibili soluzioni.: “Per la Roma, posticipare a data da destinarsi la sfida col Napoli. Impresa difficile. Lo slittamento al lunedì è complicato per via delle nazionali, così come lo sarebbe rimettere in pista Juve e Napoli per mercoledì. Morale: è guerra aperta. E lo conferma anche la telefonata dai toni duri che lo stesso Fienga ha fatto a De Siervo, a.d. della Serie A, e a Butti, «Head of Competitions». Secondo la Roma, anch’essi avrebbero convenuto sullo svantaggio, ma questo non ha placato il club. I cordiali saluti finali, infatti, stavolta paiono davvero pro forma, anche perché la Lega afferma di aver fatto tutto nel pieno rispetto dello Statuto”.

