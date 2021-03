Riot Games, lo studio di sviluppo dietro League of Legends e Valorant, entra in IIDEA

L’ultimo ingresso in IIDEA, l’associazione di categoria dei publisher di videogame, è uno di quelli che conta: si tratta di Riot Games.

Per chi non li conoscesse, Riot Games è lo studio di sviluppo dietro League of Legends (da ora in poi LOL) e l’FPS competitivo Valorant. Due titoli di cui si parla spesso nella scena degli eSport; la Riot quindi diventa uno dei soci di IIDEA, ed è anche un modo per conoscere meglio il panorama eSport in Italia.

Con questa collaborazione, infatti, porterà una connessione più diretta tra publisher, organizzatori dei tornei e le varie squadre. Marco Saletta, presidente di IIDEA, ha commentato così la collaborazione nata:

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di accogliere Riot Games tra i nostri soci. Questa nuova adesione rappresenta non solo un riconoscimento importante per l’Associazione a livello internazionale, ma ci dà la possibilità di arricchire il nostro lavoro con l’esperienza e la visione di un player di grande rilievo nella nostra industria. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme per una nuova fase di crescita del settore in Italia.”

Inoltre, c’è anche il commento di Carlo Barone, Brand Manager Italia proprio per Riot Games:

“Entrare a far parte di IIDEA è per Riot Games non solo un segnale al mercato italiano del rinnovato interesse e focus, ma rappresenta anche la voglia di mettersi in prima linea per affrontarne insieme le problematiche che ancora lo frenano, soprattutto in ambito esports, ma non solo, e aiutarne entro le nostre possibilità lo sviluppo a 360 gradi. Siamo quindi più che lieti di questo passo ben conoscendo la professionalità e dedizione che da sempre caratterizza il team di IIDEA.”

fonte: esportsmag.

Comments

comments