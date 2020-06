Riparte l’MLS: ci sarà un torneo in stile Mondiale a DisneyWorld

Riparte anche l’MLS che si trasforma in un Mondiale. 54 partite totali, 39 della fase a gironi e 15 ad eliminazione diretta.

Via l’8 luglio, finalissima fissata per l’11 agosto. Tutte le gare si giocheranno a Disney World, proprio come l’Nba a cominciare da fine luglio.

Come un Mondiale, dunque. Tutte le squadre alloggeranno nei 27 hotel del Walt Disney World Resort e le partite (39 della fase a gironi e 15 di eliminazione diretta) si giocheranno in tre fasce orarie precise, ovvero 9, 20:00 e 22:30. Ok definitivo alle 5 sostituzioni a partita. Riguardo la salvaguardia della salute, il torneo utilizzerà deiprotocolli medici estesi e un piano completo per i test sul Covid-19 sviluppato da esperti in malattie infettive. Un pensiero anche a George Floyd e a quello che sta succedendo in America dopo la sua morte: “Insieme ai nostri proprietari, giocatori e staff, la Lega e i suoi club sono profondamente impegnati nel creare programmi significativi e di impatto per affrontare questi problemi che hanno afflitto la nostra società per troppo tempo”, le parole di Don Garber.

SkySport.

Comments

comments