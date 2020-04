Ripartenza campionato – Tutti i nodi per il settore arbitrale

Ripartenza campionato – Uno dei tanti problemi potrebbe essere rappresentato dal settore arbitrale. Ne parla il Corriere dello Sport.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, gli arbitri dovrebbero radunarsi il 24 maggio a Coverciano o Roma-Acqua Acetosa per sei giorni di test, i primi tre medici, i secondi fisici per poi fare rientro alle proprie abitazioni per raggiungere poi la sede della gara, privilegiando i mezzi propri. Una prassi in netto contrasto con quella delle società che saranno costrette a blindare in ritiro ogni tesserato (con un costo stimato di 100mila euro a testa). L’alternativa sarebbe creare un ritiro blindato anche per tutto il gruppo arbitrale, ma servirebbero però risorse economiche per indennizzare direttori di gara e assistenti. Per quanto riguarda il VAR, il suo utilizzo sarebbe possibile solo in salette sanificate all’ozono, con gli addetti che dovranno indossare guanti e mascherine, protetti divisori in plexiglas, ma prende sempre più quota la possibilità che si riparta senza.

