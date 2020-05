Ripartenza Serie A: cosa mancherebbe ancora al CTS per il via libera

C’è attesa per il parere del CTS (Comitato tecnico Scientifico) per l’ok alla ripresa del campionato di Serie A.

Se sembra più che scontata l’autorizzazione alla ripresa degli allenamenti collettivi di squadra dal 18 maggio, c’è ancora da limare qualche dettaglio per la ripresa del campionato.

La mobilità all’interno del Paese delle squadre per le trasferte soprattutto nelle regioni con più contagi, i tamponi da fare al gruppo squadra ogni quattro giorni, la quarantena per tutta la squadra in caso di un nuovo positivo.

Dono questi i nodi ancora da sciogliere per far ripartire il campionato di Serie A.

Comments

comments