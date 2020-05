Ripartenza Serie A, la proposta è di spostare in avanti gli orari delle partite

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla questione relativa agli orari di inizio delle partite da disputare a giugno e luglio.

Questo perché l’inizio delle 16 e 30 delle partite della Serie A è giudicato impossibile da attuare. La proposta della Lega, quindi, è quella di spostare in avanti l’orario di inizio in modo tale da non far soffrire troppo il caldo ai giocatori.

Ecco quindi che la proposta prevede come primo slot quello delle 17 e 15, mentre gli altri sono quelli dello 19 e 30 e quello delle 21 e 45. Soluzioni di cui il sindacato dei calciatori dovrà comunque mettersi a discutere.

