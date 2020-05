Ripresa allenamenti, il CTS rinvia la decisione a domani

Era presvista per oggi la decisione, da parte del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), sulla ripresa degli allenamenti di squadra.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, tuttavia, il CTS, riunitosi oggi per deliberare circa la possibilità di allenamenti per le squadre a partire dal 18 maggio, ha rinviato a domani la conclusione dell’esame, che porterà all’invio di un report al ministro della Salute, Roberto Speranza. Sarebbe confermato un orientamento positivo al via libera, ma resta, però, centrale la quarantena per i contatti stretti dei nuovi positivi: un nodo centrale che non impedisce certo la ripresa degli allenamenti collettivi. Domani è inoltre in programma un Consiglio dei Ministri che, tra gli altri, affronterà anche il tema della ripresa del campionato.

Comments

comments