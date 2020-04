Ripresa campionato – Nella giornata di martedì verrà svolta, in Via Rossellini, un’assemblea di Lega per valutare la ripresa.

Si discuterà e si cercherà di capire chi è contrario e chi è favorevole alla ripresa del campionato.

La data da cerchiare in rosso sul calendario però è un’altra, quella di giovedì: ci sarà infatti l’esecutivo UEFA e potranno arrivare delle risposte importanti.

