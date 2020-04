Ripresa degli allenamenti, il Napoli si comincia a preparare per il 4 maggio

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla possibile ripresa degli allenamenti per il 4 maggio, con il Napoli che si prepara per l’evenienza.

Nel caso in cui si riuscirà a ripartire dal 4 maggio per fine mese poi è prevista la possibilità di tornare in campo per giocare, al più tardi per il 6 giugno. A tal proposito il quotidiano riporta che il club azzurro comincia a prepararsi per questa possibilità .

Il Napoli attende il protocollo del comitato medico-scientifico della FIGC, il quale si riunirà martedì; l’unica novità che dovrebbe arrivare da questo incontro è la deroga per lo svolgimento delle visite mediche, in modo tale da cominciare il 4 maggio.

Infine, il quotidiano riporta che il club ha cominciato a muoversi già da diverse settimane per questa possibilità; il club ha cominciato a cercare accordi con i laboratori per tamponi ed esami ed essere fornito di test rapidi.

