Ripresa del calcio in Italia: da oggi al via la (ri)preparazione degli arbitri

In attesa del fischio del calcio d’inizio delle semifinali di Coppa Italia anche per gli arbitri è tempo di tornare ad allenarsi.

Le ex giacchette nere sono stati convocati per oggi dal designatore arbitrale della Can A, Nicola Rizzoli per il ritiro al Centro tecnico di Coverciano dove resteranno fino all’11 giugno.

Gli arbitri sono già stati sottoposti a test sierologici e doppi tamponi e un nuovo sierologico, ma saranno sottoposti a nuovi tamponi ogni quattro giorni e ai test medici per l’idoneità fisica.

Si parte con i 21 arbitri e i 4 Var Pro, poi il 7 giugno si aggregheranno anche i 40 assistenti della Can A.

