Ripresa in estate, le ipotesi: 5 sostituzioni e 2 cooling break

La Serie A potrebbe riprendere in estate dopo l’emergenza Coronavirus. Ecco le ipotesi riportate da Il Mattino per far fronte al caldo.

Cinque sostituzioni e due cooling break, uno per tempo, renderebbero una partita di calcio più lunga dei canonici 90 minuti più recupero. Il Mattino analizza la situazione legata al calcio che sarà dopo l’emergenza coronavirus, quando si tornerà in campo ma in massima sicurezza. E, visto che bisognerà giocare d’estate, si starebbe pensando – si legge – ad aumentare il numero di cambi e aumentare le pause. In questo modo si sforerebbero senza dubbi i 100 minuti di gioco, riporta il quotidiano

