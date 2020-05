Ripresa Serie A, il CTS approva il protocollo della FIGC

A pochi minuti dall’inizio della riunione tra Spadafora e i vertici del calcio, arrivano nuove, importanti, novità circa la ripresa del campionato di Serie A.

Il Comitato tecnico scientifico ha approvato il protocollo di sicurezza per le partite, inviato nei giorni scorsi dalla Figc. Al momento, resta l’obbligo della quarantena per il gruppo squadra in caso di positività anche di un solo calciatore o membro dello staff.

Si va, dunque, verso la ripresa ma resiste il punto interrogativo legato, appunto, alla quarantena. Il CTS ha specificato che, essendo scritta nel DPCM, questa regola non può non valere anche per il calcio. La Serie A, tuttavia, spingerà per provare a ridurre le settimane di quarantena da due a una.

