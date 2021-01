Rischio giugno per Juventus-Napoli: la Lega o ‘gufa’ le due squadre in Europa oppure chiede aiuto alle nazionali

La qualificazione alle semifinali di Coppa Italia delle due squadre ha ridotto ancora di più le date disponibili per recuperare Juventus-Napoli della terza giornata di campionato.

Le semifinali di andata e ritorno di Coppa Italia hanno praticamente esaurito le possibili date per l’eventuale recupero nel mese di febbraio.

A marzo si potrebbe rendere disponibile solo la data di mercoledì 18 marzo a patto che…il Napoli non batta il Granada nei sedicesimi di finale di Europa League. Difficile recuperare la partita anche durante la sosta previste per le nazionali, considerando che in quel periodo si giocano gare importanti delle qualificazioni ai mondiali del 2022 in Qatar.

Ad aprile si potrebbero rendere disponibili due date, ma anche in questo caso la Lega dovrebbe ‘augurarsi’ che sia la Juventus che il Napoli insieme non vadano avanti nelle coppe europee. Se anche una sola dovesse continuare il proprio cammino europeo anche ad aprile risulterebbe impossibile recuperare la gara.

Nel mese di maggio la situazione è simile a quella del mese di aprile, anche se una delle tre date programmate per le finali di Coppa Italia, Europa League e Champions League potrebbe rendersi disponibile.

Nella tabella successiva sono indicate per ogni mese le date con gli impegni di Juventus e Napoli che rendono impossibile programmare la data del recupero.

