Ritiro in Turchia per il Napoli: De Laurentiis sta definendo gli aspetti burocratici

Dopo il ritorno dagli Stati Uniti, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è al lavoro per definire gli ultimi aspetti burocratici per il ritiro in Turchia della squadra azzurra.

Come preannunciato precedente, il Napoli sosterà in Turchia per due settimane, più precisamente ad Antalya per il 30 novembre, salvo imprevisti.

