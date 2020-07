Ritiro Napoli a Castel Di Sangro, il Sindaco: “Possibile accordo pluriennale”

Il Sindaco di Castel Di Sangro, Angelo Caruso, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del ritiro del Napoli.

Un ritiro che potrebbe durare anche fino al 10 settembre, in prossimità dell’inizio del prossimo campionato; inoltre, si parla anche di un possibile accordo pluriennale con il club. Di seguito il suo intervento:

“Questo fermento si è diffuso ovunque, perfino dall’estero arrivano richieste di conferme. La tifoseria napoletana interessa ogni angolo del globo. Credo che lunedì le amministrazioni nostra e della Regione registreranno gli aspetti, da lì a qualche giorno la sottoscrizione.

C’è un’opzione per un accordo pluriennale, dipenderà dal Napoli e dalle facoltà tipiche di un club che ha impegni già assunti. Per ciò che ci riguarda, sia Comune che Regione hanno dato assenso a un accordo pluriennale.

Il ritiro potrebbe durare anche fino al 10 settembre. Il Napoli potrebbe muoversi da qui per andare a giocare la prima partita della prossima stagione. Non abbiamo un’idea precisa di quante persone venivano, credo che moltiplicando per dieci il flusso che si vede a Dimaro non si esagera. Già i giornalisti saranno cento volte quelli che di solito si muovono per Dimaro.“

