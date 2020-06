Ritorna il calcio e i tifosi? Il Napoli lavora anche a questo

Ritorna il calcio e i tifosi? Dalla Juventus al Napoli tante società stanno lavorando alla possibilità di riaprire gli stadi ai tifosi per farsi trovare pronte in caso di autorizzazione governativa.

Nel frattempo il Presidente De Luca toglie il limite dei mille spettatori per eventi all’aperto.

È scontato dire che se sarà, sarà con capienza ridotta, dando, probabilmente, priorità agli abbonati e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

L’ipotesi è plausibile e confortata dalla situazione epidemiologica soprattutto a Napoli, ancora più che altrove.

Una data che fino a poco tempo fa poteva sembrare un sogno potrebbe essere anche il 28 giugno prima in casa delle sei casalinghe che mancano agli azzurri.

Se non ci saranno intoppi la stagione del Napoli potrebbe concludersi in compagnia dei propri tifosi

Comments

comments