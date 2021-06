Ritorno al futuro: la fiducia di De Laurentiis in Sinatti e Calzona per far volare il Napoli

Se il Napoli del triennio di Sarri ha fatto breccia nei cuori di chi ama il calcio il merito è anche di Sinatti e Calzona, entrambi voluti nello staff di Spalletti dal presidente De Laurentiis in accordo con il tecnico toscano.

Francesco Sinatti è già stato il preparatore atletico del Napoli nel triennio di Sarri. Aretino di 38 anni Sinatti è uno dei pionieri della crioterapia, una pratica che si effettua sottoponendo il corpo a basse temperature dopo un allenamento o dopo un infortunio per prevenire le infiammazioni e per migliorare il recupero fisico. Secondo la filosofia di Sinatti bisogna adattare il lavoro in funzione delle caratteristiche dei giocatori, agire sul piano fisico in base alle caratteristiche del singolo calciatore e preparare sedute di allenamento tecnico-tattiche in base al ruolo di ogni singolo calciatore, prendendo anche spunto dai minuti giocati e dalla percezione dello sforzo sostenuto durante la partita.

Francesco Calzona, 52enne di Vibo Valentia, è già stato allenatore in seconda del Napoli anche lui nel triennio sarriano. Esperto e culture della fase di non possesso Calzona è destinato anche con Spalletti ad essere un valido aiuto nell’analizzare le partite degli azzurri e quelle dei prossimi avversari del Napoli oltre a quanto accaduto nelle sedute di allenamento.

