Riva: “Il Napoli è entusiasmante. Una bella squadra, sta facendo un campionato meraviglioso“

Nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, ha parlato l’ex giocatore Gigi Riva.

Non ci sono più attaccanti in Italia: possibile?

«Gli stranieri hanno rovinato la Nazionale. Sono troppi nel nostro calcio. E non c’è più un italiano che abbia la possibilità di farsi notare, di mettersi in evidenza. Sono quasi tutti attaccanti stranieri nelle squadre di vertice».

Un tecnico del passato diceva che è colpa delle mamme: non ne fanno nascere.

«Mah, è un periodo un po’ così, in effetti. Mancini convoca quelli che ha a disposizione, sia chiaro, chiama i migliori che può».

Chi le piace degli attaccanti azzurri di adesso?

«Non vorrei dirne uno e far dispetto ad altri…».

Ai suoi tempi c’era invece abbondanza, i commissari tecnici dovevano fare scelte impopolari.

«E’ vero, c’era una rivalità fortissima, erano tutti affamati di calcio. Oggi ci sono soprattutto stranieri, a volte non ci si riesce a ricordare nemmeno come si chiamano».

Lei ha giocato contro Pelé, che ci ha lasciato da poco. Se dovesse scegliere un aggettivo? Era il mio maestro. Cosa si può dire di Pelé? Grande, grande».

Lei è stato un’istituzione in azzurro anche come dirigente: vedere due Mondiali senza l’Italia che effetto le fa?

«Mi fa male, è un discorso che chiuderei subito. Ma la partita della Nazionale a Napoli la vedrò, certo, agli Europei mi sono emozionato

Le piace guardare il calcio di oggi?

«Faccio un po’ fatica, in effetti. Bisogna rassegnarsi e accettare quello che c’è. Ci sono dei bei giocatori, non lo metto in dubbio. Ma vedo troppi passaggi, in continuazione, è noioso, si va in fondo e si crossa… Troppa tattica, troppo possesso di palla, poca fantasia».

Il Napoli di oggi la diverte?

«L’ho seguito: è entusiasmante. Una bella squadra, sta facendo un campionato meraviglioso. E ha quei due là davanti…»

Comments

comments