Rivera: “Milan-Napoli? Vincerà il miglior collettivo. Insigne può battere un mio record”

Le parole di Gianni Rivera, ex calciatore del Milan, campione del mondo 1968 e pallone d’oro nel 1969, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione su 1 Station Radio -.

“Il ricordo più bello di Milan-Napoli? I momenti più belli sono quelli in cui, col mio Milan, abbiamo vinto, sia in casa che in trasferta. Ho giocato talmente tante volte contro gli azzurri che faccio fatica a ricordare qualche momento specifico. Ne abbiamo vinte tante, ma tante sono state anche le sconfitte, questo fa parte del calcio. Ai miei tempi facevamo risultati molto importanti, e qualche volta ci siamo riusciti anche al San Paolo. Chi saranno i calciatori che decideranno Milan-Napoli? Un giocatore, per quanto forte sia, da solo non può decidere proprio niente. Bisogna che giochi bene tutta la squadra, è tutta la squadra che vince. Poi è chiaro che si metteranno in evidenza i calciatori con maggiori doti tecniche. Vincerà sicuramente la squadra che dimostrerà di avere il miglior collettivo. Insigne? Detengo il record del maggior numero di gol fatti nelle sfide tra Milan e Napoli, ne ho fatti 8. Lorenzo Insigne mi segue a ruota con 6. È l’unico che può rubarmi questo record personale, perché ha le carte giuste dal punto di vista tecnico e caratteriale. Inoltre, il tempo è dalla sua parte. Gli auguro che non ci riesca, perché vorrebbe dire che avrà segnato altri gol contro il mio Milan!”

