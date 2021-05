Rivoluzione Juventus: Paratici la prima testa a saltare, oggi l’incontro

La Juventus prepara il cambio di rotta che coinvolgerà anche la dirigenza con Andrea Paratici che potrebbe salutare già oggi.

Ecco quanto scrive il portale calciomercato.com:

Qualcosa doveva cambiare. E qualcosa cambierà. Di importante. In attesa che si sciolga l’intrigo legato alla panchina, tra il ritorno di fiamma per Max Allegri e l’attesa di Zinedine Zidane (con Gian Piero Gasperini e Andrea Pirlo sullo sfondo), si avvicina il momento dei saluti per Fabio Paratici. Sembra proprio lui a rappresentare il primo anello della catena destinato a saltare: in giornata è previsto l’incontro definitivo con Andrea Agnelli, salvo clamorosi ripensamenti (non all’orizzonte) si sta quindi per concretizzare la separazione “naturale” considerando un contratto che scadrà il 30 giugno. Che potrebbe essere decisa proprio oggi, magari in tempo per ricevere un riconoscimento pubblico tempestivo per tutto il grande lavoro svolto in questi undici anni di militanza a margine dell’assemblea degli azionisti Exor in programma domani.

