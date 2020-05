Rizzoli: “Inter-Juve del 2018? Orsato è un arbitro di grandissimo spessore”

Intervistato da Sportmediaset, il designatore arbitrale Nicola Rizzoli ha parlato della ripresa, a partire dalle regole di distanziamento in campo.

“Si potrà dialogare tranquillamente avendo rispetto per il direttore di gara: quindi confronto tra due persone, non uno contro quattro. Il rispetto parte proprio dalla distanza. Nella sala VAR ci saranno solo tre figure invece di quattro, così aumenteranno le distanze interpersonali. All’interno della cabina di regia, distanziati da plexiglass e con guanti e mascherine, ci saranno VAR, AVAR e operatore mentre lo spotter, che comunicava con la regia, rimarrà all’esterno”.

Sulle trasferte: “La priorità è avere l’arbitro giusto per la partita giusta anche se dovremo tenere in conto come arriveranno allo stadio”.

Su Inter-Juve del 2018 dopo le parole di Pecoraro: “Non ho niente da dire se non che Orsato è un arbitro di grandissimo spessore”.

Comments

comments