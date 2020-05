Rizzoli sulla ripresa della Serie A: “Quella dei cinque cambi proposta importante”

A Sky Sport è intervenuto Nicola Rizzoli, che ha commentato le decisioni da prendere per la possibile ripresa dei campionati, come la Serie A.

Di seguito le sue parole:

“Se in questa fase cresceranno nuovi arbitri giovani ben venga per tutto il movimento, è chiaro che i più esperti avranno tante partite da fare tra le varie competizioni. Stiamo lavorando per ridurre al minimo i rischi.

Ci saranno Il VAR, l’assistente VAR e l’operatore, tre persone anziché quattro come accade in genere. Ovviamente tutti con guanti e mascherine, dobbiamo rispettare anche noi il protocollo. Quella delle cinque sostituzioni è una proposta importante.

In una fase in cui bisognerà affrontare tante partite una dietro o l’altra è giusto andare incontro alle società, si sta discutendo di questa proposta e tra pochi giorni potrebbe essere validata dall’Ifab. Ci sono state delle modifiche, definite chiarimenti, per limitare il tocco di mano dell’attaccante, un qualcosa che esula dalla volontarietà e dalla dinamica.

C’era una parte non molto chiara, hanno voluto giustamente accorciare i tempi aggiungendo il principio dell’immediatezza del tocco di mano rispetto al gol. Qualora il fallo di mano precedente al gol sia comunque punibile con gli altri principi della volontarietà e della dinamica, il gol sarebbe comunque da annullare anche in caso di non immediatezza.”

