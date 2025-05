Roano ( Il Mattino) annuncia un incontro entro 48 h tra De Laurentiis e Manfredi.

LUIGI ROANO A RADIO CRC: «L’incontro tra De Laurentiis e Manfredi avverrà nelle prossime 48 ore. Serve un chiarimento tra il Presidente del Napoli e il Comune di Napoli

per capire come si devono svolgere i lavori. La Regione Campania ha stanziato dei fondi per degli impianti regionali e non per lo Stadio Maradona. La Regione ha un debito con il Comune di Napoli»

«L’incontro tra Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi dovrebbe avvenire nelle prossime 48 ore e da lì si capirà come si dovrà approcciare alla vicenda.

Nonostante ci sia molto tempo per l’evoluzione degli Europei di calcio e di tutte le altre questioni in atto, i lavori qualora si dovessero fare saranno molto lunghi.

L’incontro sarà importante poiché ci sarà un chiarimento su chi deve fare cosa e come si devono fare i lavori e soprattutto se si vogliono fare.

Nell’edizione del 6 maggio ho pubblicato un pezzo nel quale ho detto che il Comune di Napoli è pronto a realizzare l’impianto con i fondi pubblici ma spetta a De Laurentiis avanzare la proposta di progettazione dello stadio.

Si partirà dal masterplan ma sia la squadra di Manfredi che quella del governo ribadirà al Presidente del Napoli che l’importante è che lo stadio lo faccia lui poiché è lui l’imprenditore che dovrà progettare lo stadio, che ci dovrà giocare e poi ne dovrà avere cura. Lui è il titolare della squadra della città ed è lui che deve intervenire in fatti come questi.

Questa è la logica di approccio dell’incontro. Nei fondi pubblici ci sono gli incentivi del governo e ci sono cose strane che sono successe

il 15 maggio 2024 quando la Regione Campania ha fatto una delibera in cui ha scritto che ha stanziato, dopo aver recepito dai fondi europei, 160 mila euro per ristrutturare gli impianti dello Stadio Arechi e dello Stadio Maradona e il lo stadio Collana.

Nel capitolo finale della delibera, però, è stato detto che 120 milioni sono stati destinati allo Stadio Arechi, 40 milioni allo Stadio Collana e sullo Stadio Maradona è stato richiesto all’ARUS, che è l’agenzia internazionale che si interfaccia con chi deve erogare i fondi europei, di riprogrammare nuovi fondi da destinare allo Stadio Maradona.

Se uno ha versato dei soldi per degli impianti sportivi regionali come quello dello Stadio Collana e non ha destinato alcun fondo allo Stadio Maradona, c’è qualcosa che non va. C’è un debito della Regione Campania con il Comune di Napoli e di conseguenza anche verso De Laurentiis.

I soldi ci sono, devono solo essere presi dai capitoli giusti dei fondi europei e indirizzarli verso gli stadi da ristrutturare. È rimasto solo lo Stadio Maradona in questo momento e serve di capire come si svolgerà la vicenda»

