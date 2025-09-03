Roano(Il Mattino) fa il punto sulla questione stadio

LUIGI ROANO A RADIO CRC: «Stadio al Caramanico? Vi dico la mia ricostruzione dei fatti! Ci sono una serie di punti su cui il Comune di Napoli ha posto la sua attenzione. Bocciatura? No, bisogna trovare delle alternative per armonizzare il progetto»

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista del “Il Mattino” Luigi Roano.

Di seguito le sue parole:

«Il Comune di Napoli ha presentato un articolato parere basato su studi e osservazioni sul progetto che è stato ideato dal SSC Napoli per il nuovo stadio nell’area del Caramanico. Non si tratta di una bocciatura, ma di una valutazione sulle alternative da valutare per realizzare il progetto.

Ci sono una serie di punti su cui il Comune ha posto la sua attenzione. Vi faccio una premessa: non è facile reperire informazioni. Ad oggi, non esiste neanche un comunicato del Comune di Napoli. La mia è una ricostruzione dei fatti che si basa sulle informazioni che abbiamo raccolto fino ad ora.

Prima di tutto, c’è il discorso legato alla salvaguardia dell’area del Caramanico e dei mercatanti. Non dimentichiamoci che in quella zona sorge il mercato dove risiedono circa 1500 famiglie che vivono grazie all’attività del mercato.

Oltre tutto, su quell’area ci sono già una serie di concessioni e di progetti che sono già in cantiere come quello del palazzetto dello sport. Bisogna valutare l’impatto sui posti di lavoro dei mercatanti che rischierebbero di perdere il lavoro a causa dell’opera del SSC Napoli.

Dopo di che, c’è il discorso dell’impatto ambientale dei posti di parcheggio e delle strutture in rapporto alle possibilità che offre l’area. L’opera che ha ideato il Napoli è grande e impattante e il progetto prevede una serie di strutture che possono andare a sovrapporsi con altre strutture e le zone dove sono già in atto delle concessioni.

Le eccezioni che sono state presentate dal Comune di Napoli è di valutare se il Napoli possa valutare delle alternative per armonizzare il progetto e renderlo più conforme alle possibilità del territorio.

L’area del centro direzionale è oggetto di una importante revisione urbanistica che è in atto dall’inizio del mandato del sindaco Gaetano Manfredi. Dopo il 18 settembre speriamo di vedere qualche carta in più, ma sarà necessario mettersi al tavolo per trovare una soluzione tra le parti»

