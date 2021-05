Robben: riscaldamento come Maradona e lacrime per il ritorno in campo

Arjen Robben ha incantato e commosso i tanti appassionati di calcio nella giornata di ieri, tornato in campo con il Groningen da titolare.

Nel pre-partita Robben si è riscaldato come Maradona e con le note di “Live is Life” di sottofondo. L’ex Bayern Monaco è tornato in campo, da titolare, dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio per via dei troppi infortuni tre anni fa.

A fine partita, dopo aver contribuito alla vittoria per 4 a 0 con due assist, l’olandese si è commosso nel corso dell’intervista; potete vedere il video di seguito:

Een emotionele Arjen Robben na FC Emmen – FC Groningen 👑 pic.twitter.com/J9o6cGILoA — FC Afkicken (@FCAfkicken) May 9, 2021

Comments

comments