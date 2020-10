Roberto Insigne a DAZN: “Giocare contro il Napoli emozione indescrivibile, rammaricato per il risultato”

Il calciatore del Benevento Insigne ai microfoni di DAZN ha commentato la gara casalinga di campionato giocata contro il Napoli.

“Non ho ancora metabolizzato il mio primo gol in Serie A. Sono emozionato ma rammaricato per il risultato.

Lorenzo ha fatto un gol bellissimo e difficile da fare. Contento che abbiamo segnato entrambi ma sono dispiaciuto per il risultato.

Cosa gli ho detto dopo il gol? Una cosa sulla mamma vi lascio immaginare cosa (ride n.d.r.).

Il mister sa che mi piace giocare libero di muovermi anche se ovviamente sono a disposizione del mister.

E’ stata una giornata che non iniziava mai la partita. Facevo di tutto per non pensare alla partita contro mio fratello e il Napoli che è la squadra della mia città è un’emozione indescrivibile.”

