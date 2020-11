Rocchi: “C’è ancora qualche carenza nella conoscenza dei regolamenti, si va al VAR quando si deve”

L’ex arbitro Gianluca Rocchi, da quest’anno consulente della FIGC per le relazioni istituzionali della CAN, ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Il mio ruolo? La mia idea è capire ad esempio se su un episodio su cui la commissione ha deciso una linea di intervento se questa trova o meno riscontro nelle squadre. Quando un episodio lo spieghi per come è nato, per come lo hai vissuto e sofferto, tutti ti accettano con più facilità. C’è ancora qualche carenza nella conoscenza dei regolamenti.

Mostro gli stessi episodi che Rizzoli espone agli arbitri e poi chiedo un parere ai calciatori. Se percepisco che un episodio è valutato in maniera diversa nulla vieta che ne parli con Rizzoli e che si aggiusti il tiro.

Il VAR deve intervenire in caso di chiaro ed evidente errore. Ma in queste quattro parole c’è tutta la difficoltà che un VAR può trovare per intervenire. Al VAR bisogna andare quando si deve.

Un VAR giovane ha timore ha timore di correggere un arbitro esperto? Per mia esperienza personale dico di no.

Sul VAR avevo dei dubbi passati tutti dopo una settimana”.

Comments

comments